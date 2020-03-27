Анкара, 27 марта, 2020, 03:01 — ИА Регнум. Использование мигрантских волн в качестве инструмента нажима на европейские страны уже некоторое время как стало фирменным приемом турецкого президента Реджепа Эрдогана. О том, почему последнее из его решений — применить новую волну беженцев в качестве «протеста» против происходящего в Идлибе — поставило в неудобное положение папу Римского Франциска и патриарха Константинопольского Варфоломея, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

ניר חסון Nir Hason Папа Франциск и патриарх Варфоломей

В Европе всё больше растет возмущение направлением, которое приняла мысль турецкого президента. Его всё чаще называют исламистским султаном, справедливо обвиняя его в отходе от принципов светского государства и попытках превратить Турцию в продолжателя дела Османской империи. В этой логике часть популярных западных изданий даже вспоминают острейшие моменты военного противостояния Европы и Турции в конце 17-го века. Греки пошли еще дальше и сравнивают Эрдогана с персидским царем Ксерксом (Первым), мечтавшим уничтожить западную цивилизацию в виде непокорной Эллады.

На всем этом фоне проповедь папы Франциска о как можно более гуманном отношении к беженцам с Ближнего Востока начинает выглядеть плохо соответствующей общественным настроениям. И если папе будет непросто поменять направление своей проповеди, то находящему на территории Турции Константинопольскому патриарху идти против Эрдогана будет и вовсе не с руки. Хотя в какой-то момент это сделать, скорее всего, придется. Почему?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Эрдоган создал большие проблемы папе Франциску и патриарху Варфоломею».