Москва, 18 марта, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в Калининграде, Салехарде, Иркутске перенесены до стабилизации ситуации с распространение вируса COVID-2019.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин

В шести полуфиналах, которые прошли уже в Сочи, Туле, Пятигорске, Самаре, в Ялте и в Уфе уже приняли участие более 620 человек, 105 участников стали финалистами.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал корреспонденту ИА REGNUM об особенностях конкурса и некоторых проектах его участников.

Из тех проектов, которые уже приближаются к финалу, есть такие, которые, например, через год, уже будут реализовываться?

Есть проекты, которые уже заинтересовали наших партнеров. Например, один из проектов, который вышел на финальную защиту, но не прошел в финал в Сочи, уже заинтересовал Федеральную пассажирскую компанию, встреча автора проекта с представителями компании уже состоялась, и они готовы запускать пилотный проект по организации питания на железнодорожном транспорте.

То есть, главное — не победа, главное — участие?

Вопрос даже не в победе или участии. Участники, встречаясь на полуфиналах, находят себе общие темы, взаимно интересные пересечения. После каждого полуфинала у нас остаются группы для общения между участниками. В Туле и Пятигорске уже рождаются совместные проекты, мы видим процесс их становления. Мы видим, как они начинают объединяться, делают жизнеспособный продукт, который исходит уже не только из их авторского прочтения, но и с учетом мнения коллег. Они объединяются, и мы уверены, что на выходе получится что-то очень красивое и интересное. Понятно, мы стараемся по максимуму объединить всех участников, которые дошли до очного этапа. Конечно, есть проекты, которые не дошли до очередного этапа, и эти проекты продолжают к нам поступать. Мы не можем оценить все их, но какие-то рекомендации авторам мы даем, и они понимают, чего им не хватает в плане компетенции, в плане «докрученности» идеи. И я считаю, что ребята получили уже достаточно серьезные стимулы, чтобы дальше развиваться, расти. Я думаю, что мы скоро увидим несколько новых очень интересных проектов, общих для нескольких участников.

Нарезка конкурса «Мастера гостеприимства» существенно отличается от нарезки других конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», она не привязана к федеральным округам. Почему?

По сути дела, конкурс «Мастера гостеприимства» — это проект по развитию внутреннего туризма. А как можно говорить о развитии внутреннего туризма, если ты замыкаешься внутри своего округа, устанавливаешь внутренние границы?

Выбранный нами принцип очень прост. Мы не стали привязываться к границам федеральных округов потому что сектор гостеприимства очень мобилен в трудовом плане. Мы прекрасно понимаем, что профессионалы есть на всей территории страны. Есть и регионы, которые испытывают нужду в свежих идеях и свежих кадрах. Поэтому мы не ограничиваем участников в выборе ими полуфинала. Например, на полуфинал в Ялте заявились участники с Сахалина, из Тюмени, в Сочи приезжали представители Забайкальского края, Карелии, в Тулу приезжали ребята с Северного Кавказа.

И так на всех полуфиналах — в них принимают участие представители любых регионов России. Мы стараемся создать для участников максимально комфортные условия, чтобы люди могли посмотреть новые места, найти себе новых партнеров для бизнеса и работы. В полуфиналах принимают участие и люди, которые заинтересованы в развитии Крыма, хотят найти себя в Туле, или хотят найти себя, например, в Арктике. Например, на в полуфинале в Салехарде примут участие представители почти всех федеральных округов.

А предполагается ли в будущем организация соревнования по отраслям, своего рода «профессиональные треки», как на конкурсе «Лидеры России»? Ведь профессионалам в одном деле проще и интереснее соревноваться между собой…

Мы понимаем, что отрасль гостеприимства очень обширна — здесь и гостиничный бизнес, и туроператоры, экскурсоводы, логистика. Этот вопрос мы постарались закрыть, введя дополнительные номинации. Например, наши партнеры из транспортной сферы готовы взять на сопровождение проекты в сфере логистики, Министерство природных ресурсов и экологии говорит о том, что им интересны все проекты, так или иначе связанные с экотуризмом, Metro Cash&Carry интересуются проектами по образовательным подходам в гостинично-ресторанном бизнесе, они хотят внедрить новые технологии в обучении персонала. ТуТу.ру готовы сопровождать авторские туры, проекты экскурсоводов, компании Слетать.ру интересны все проекты в сфере IT для индустрии гостеприимства. Мы постарались так подобрать партнеров и наставников конкурса, чтобы максимально дать нашим участникам возможность реализовать свои проекты.

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