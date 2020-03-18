Ярославль, 18 марта, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе введен запрет на посещение для всех, кроме депутатов и сотрудников. Такое решение принял председатель Заксобрания Алексей Константинов.

Ярославская областная дума

Соответствующее распоряжение спикер подписал 18 марта.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции запретить доступ в здание лиц, не являющихся депутатами Ярославской областной Думы, сотрудниками Ярославской областной думы и лицами, чье присутствие в здании связано со служебной необходимостью. Приостановить прием граждан в приемной по обращению граждан ЯОД. Прием обращений осуществляется через Интернет или по почте», — говорится в распоряжении.

Похожие решения приняли и некоторые депутаты. Например, Сергей Хабибулин отменил очный прием избирателей.

«Уважаемые избиратели. В связи с эпидемией короновируса и рекомендациями ограничить общение и посещение массовых мероприятий, с сегодняшнего дня принял решение перейти на прием граждан онлайн. Вы можете как и раньше обращаться ко мне, но только не на личном приеме. Как только спадёт угроза распространения вируса мы продолжим работу в обычном режиме. Прошу вас отнестись с пониманием», — написал депутат в социальных сетях.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Хабибулин, он принял решение о самоизоляции и отменил, например, празднование собственного 50-летия. На самоизоляции находится также депутат Андрей Юдаев, недавно вернувшийся из Греции.