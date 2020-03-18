Ярославль, 18 марта, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Ситуация вокруг коронавируса нанесет значительный ущерб частным учреждениям культуры и туризма Ярославля. Об этом говорят собеседники ИА REGNUM в этой отрасли.

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Многие из них получили рекомендации закрыться на неопределенное время. Директор частного Ярославского камерного театра Юрий Ваксман рассказал, что власти требуют отменить спектакли уже сегодня.

«Мы хотели закрыться с 22 марта, доиграть спектакли, на которые проданы билеты. Но сегодня позвонили из приемной заместителя председателя правительства и попросили закрыться уже сейчас. А чем я людей кормить буду, чем зарплату платить? Нам придется выполнить рекомендации. Попробуем переключиться на кино. А что делать?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM известный актер и продюсер Юрий Ваксман.

Директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев еще не получил уведомления. Но и без этого «Нефть» через несколько дней вынуждена будет временно закрыться.

«Мы видим объективно сокращение потока зрителей. Кроме того, мировая киноиндустрия стоит, нет новых фильмов. В этих условиях нам ничего не остается кроме как приостановить свою деятельность. Что будем делать, пока не знаем. Наши кредитные обязательства никто не отменял, да и нам (как учредителям и сотрудникам предприятия) необходимо на что-то жить. Но что-нибудь обязательно придумаем», — рассказал Андрей Алексеев.

В Ярославле большое количество частных музеев, которые живут исключительно за счет собственного, как правило, эксклюзивного туристического продукта. Одни уже закрылись, другие приняли решение работать, пока есть такая возможность.

«По экономическим соображениям не могу закрыться. Нет пассивного дохода, а аренду надо сохранить, — рассказал директор ярославского «Музея истории пряника» Татьяна Гаевская. — Мы отменили все групповые посещения. Кое-что планируем увести в интернет, но на это также нужны средства — хороший ролик стоит не менее 20 тысяч рублей. Провели обработку. Лавка будет работать, потому как в товар вложены деньги, часть кредитных. Есть обязательства перед поставщиками, кредитные выплаты тоже никто не перенесёт. Каждый год в это время вплоть до апреля падает посещаемость из-за карантина по гриппу. Но сейчас, конечно, полный абзац. Пока не понимаю, как выжить».

Пока в городе продолжают работать сетевые кинотеатры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в сети «Киномакс», никаких ограничений в связи с коронавирусом сеть не вводит. На уровне региона (в Москве отменены мероприятия численностью более 50 человек) также нет каких-либо ограничений, которые бы изменили работу кинозалов. Фильмы продолжают идти в прежнем режиме.