Ярославль, 18 марта, 2020, 12:11 — ИА Регнум. С 18 марта приостановлен допуск посетителей во все учреждения культуры Ярославской области — музеи, театры, филармонию и иные культурно-досуговые учреждения. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Circus-yaroslavl.ru Ярославский цирк

Введен временный запрет на проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений. Ранее запланированные массовые мероприятия отменены либо перенесены на другие сроки. Прекращено обслуживание посетителей в библиотеках, остановлена работа читального зала Государственного архива Ярославской области.

Прекращены представления и в Ярославском цирке. Частные учреждения культуры получили рекомендации также остановить работу. Пока что продолжают работать сетевые кинотеатры.