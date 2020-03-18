Бийск, Алтайский край, 18 марта, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае установились плюсовые дневные температуры. С учётом большого количества осадков, выпавших за зиму, это может привести к скорому началу паводка. В этой ситуации специалисты регионального ГУ МЧС РФ совместно с работниками «Алтайвзрывпрома» сегодня, 18 марта, произвели взрывные работы на реке Бия в Солтонском районе.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Взрывные работы на реке Бия

ГУ МЧС по Алтайскому краю На реке Бия взрывают лёд

Как пояснили спасатели, подрывы производились в пяти километрах от села Сайдып. Всего на территории региона определено порядка 25 затороопасных участков на реках, но взрывные работы предполагается провести лишь на трёх из них (Бийский, Солтонский, Поспелихинский районы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за обильных снегопадов в Алтайском крае не исключают мощного паводка. В зону возможного подтопления могут попасть более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек.

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