Барнаул, 18 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Жители двухэтажного дома по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье (Алтайский край) оказались заблокированы упавшей под тяжестью снега частью ограждающей конструкции крыши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео, опубликованного каналом «Алтайские крайности» Окно, из которого теперь выходят жители двухэтажного дома по улице Опытная станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье (Алтайский край)

Цитата из видео, опубликованного каналом «Алтайские крайности» В Барнауле с дома упала часть ограждающей конструкции крыши и перегородила выход из подъезда

Судя по видеокадрам, опубликованным каналом «Алтайские крайности», конструкция эта упала прямо у подъезда, перегородив вход. И теперь жильцы вынуждены выходить на улицу (на работу, в школу, в детский сад) через окно квартиры на первом этаже. Обращение к сотрудникам МЧС, как отмечают местные жители, не помогло — там заявили, что за произошедшее должна отвечать управляющая компания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, практически повсеместно запасы снега на Алтае в 1,5−2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Нарекания по поводу снегоуборки не прекращались в течение всего сезона.

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