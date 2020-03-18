Ярославль, 18 марта, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославле власти обещают проводить антисептическую обработку поручней общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди пассажиров. Об этом рассказал 18 марта мэр Ярославля Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается нашего общественного транспорта, то уже закуплены антисептические средства, которыми обрабатываются поручни перед выходом техники, эта работа ведется на плановой основе. Мы действуем в соответствии с решениями областного штаба и внимательно отслеживаем ситуацию», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Пока неясно, будет ли вестись такая работа в частных маршрутных такси.