Ярославль, 18 марта, 2020, 10:17 — ИА Регнум. 2802 ученика школ и колледжей Ярославской области воспользовались правом свободного посещения в первый день и не пошли в учебные заведения. Об этом сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

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Всего в регионе 134 тысячи учащихся таких заведений. Правом остаться дома воспользовались 2%. Видимо, число таких детей будет расти каждый день. Кроме того, с 23 приказом министра просвещения уже объявлены внеплановые каникулы по всей стране.