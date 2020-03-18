Ярославль, 18 марта, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Из-за угрозы коронавируса в Ярославле закрываются учреждения дополнительного образования и детские спортивные школы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа искусств в Ярославле

«С 18 по 21 марта введено свободное посещение занятий для воспитанников спортивных школ города Ярославля, а с 22 марта отменены все тренировочные занятия на спортивных объектах города», — говорится на странице управления по физкультуре и спорту мэрии Ярославля Вконтакте.

Все ранее назначенные соревнования отменены на неопределенный срок. Управление культуры пока разместило только объявление о смене графика массовых мероприятий, однако воспитанникам школ искусств уже объявили, что с 18 марта начинаются внеплановые каникулы.