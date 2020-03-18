Забайкальский край, 18 марта, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В забайкальском селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района, вышла из берегов река Зерентуй и затопила проезжую часть, перекрыв доступ местных жителей к школе, детскому саду, зданию муниципалитета и магазинам. Извещение об этом поступило на сайт «Голос забайкальца» сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Село Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района и разлившаяся река

Правительство Забайкальского края Работы по расчистке в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района Забайкалья

«Жители вынуждены идти по воде. Обойти затопленный участок практически невозможно, повсюду вода, без промокания обуви это невозможно. К тому же очень опасно. Лед с каждым днем тает все больше», — пояснили селяне.

Как следует из официального уведомления забайкальского правительства, в настоящее время подтопления оперативно устранены. Кроме того, был отсыпан вал вдоль проезжей части, чтобы подобные ситуации больше не возникали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, портал «Голос забайкальца», где каждый житель региона может обратиться с проблемой к представителям органов власти, начал работу в сентябре 2019 года. В первый же день работы сервиса поступило 27 обращений.

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