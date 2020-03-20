Путин в Крыму — все новости о шестилетней годовщине воссоединения с Россией
Несмотря на то, что во многих регионах России из-за коронавируса стали отменять массовые мероприятия, губернатор Забайкальского края Александр Осипов счёл необходимым обратиться к жителям региона в связи с отмечаемой сегодня, 18 марта, годовщиной присоединения Крыма и Севастополя с Россией. В его поздравлении, которое цитирует пресс-служба регионального правительства, в частности, сказано:
«День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией является одним из знаковых в истории нашей страны. Это общий и важный праздник для каждого россиянина, ведь этого ждали не только жители двух регионов, но и миллионы граждан по всей России. Поздравляю всех с праздником единства! Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Родины!».
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Кроме того, Владимир Путин вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведёт встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщает сайт Кремля.
18−19 марта президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крымский полуостров. В Севастополе глава государства проведёт встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.
В Симферополе 18 марта 2020 года должны были состояться праздничные мероприятия, посвященные шестой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. Так, в честь шестилетия Русской Весны планировался праздничный авто/мото пробег «Симферополь — Севастополь, гора Гасфорта», в котором должны были принять участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки» и все желающие, сообщает правительство Республики Крым.
В Семинарском сквере в Симферополе был запланирован патриотический молодёжный квест, посвящённый воссоединению Крыма с Россией.
Кроме того, в Крыму была запланирована Всероссийская акция «Сад памяти», инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза России. В память о погибших в Великой Отечественной войне волонтёры, активисты патриотических организаций и просто жители городов планируют высадить 27 миллионов деревьев — символов памяти и благодарности мирного поколения.
В Феодосии 18 марта было запланировано торжественное мероприятие в селе Ближнее (улица Отуз, при въезде в город, сквер).
17 марта и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти Севастополя отменяют все массовые мероприятия в городе в связи с угрозой распространения коронавируса.
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С 17 марта на территории Республики Крым в связи с угрозой коронавируса был введён режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
«На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», — отметил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
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Референдум о статусе Крыма в 2014 году и последующее воссоединение полуострова с Россией изменили мир. Об этом 16 марта на торжественном собрании, приуроченном к шестой годовщине Крымской весны, заявил бывший полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.
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«Все одухотворены 2014 годом, который изменил не только крымчан, но и всю Россию, пожалуй, и мир. Уверен, что вы с задачами справитесь, будете верны выбору, который крымчане сделали в 2014 году, и сделаете Крым той жемчужиной, о который мы всегда мечтали», — заявил Олег Белавенцев на торжественном собрании, приуроченном к шестой годовщине Крымской весны.
В Москве находятся около 40 улиц, бульваров и проспектов, названных в честь городов, полководцев и других знаменитых уроженцев Крыма.
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В Башкирии фестиваль «Крымская весна», который должен был состояться в Уфе 15 марта, отменили в связи с угрозой коронавируса.
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В Иркутске также отменили запланированный на 15 марта фестиваль «Крымская весна». Причина та же — угроза коронавируса.
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Решение об отмене фестивалей «Крымская весна» ранее было принято и в других регионах РФ.
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В Челябинске отменён фестиваль «Крымская весна». Поводом стала ситуация с коронавирусом.
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Ежегодный фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, не будут проводить и в Рязани.
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Жители городов-побратимов Белогорск в Приамурье и Белогорск в Крыму провели брейн-ринг по установленному специально для этого телемосту.
Читайте подробнее: В годовщину «Крымской весны» Приамурье и Крым связал телемост
В международном аэропорту Симферополь открылась выставка работ одарённых школьников. Выставка насчитывает 36 экспонатов, посвященных теме Крымской весны, мосту через Керченский пролив и аэровокзальному комплексу аэропорта «Симферополь». Среди экспонатов также представлены макет нового терминала крымской воздушной гавани из бисера, керамические фигурки в национальных костюмах народов полуострова, мягкие игрушки, картины и рисунки.
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В Чебоксарах в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией во Дворце культуры «Салют» состоялся праздничный концерт. В учреждениях образования воспитанники детских садов и ученики школ вспомнят основные исторические вехи, подготовят тематические выступления.
В центре Симферополя стартовал большой автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения Rрымского полуострова с Россией. В мероприятии участвуют байкеры из Москвы, Новороссийска, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.
Подробности в материале: «Ночные волки» возглавили в Симферополе автопробег Крымской весны
По данным ВЦИОМ, большинство граждан РФ (90%) уверены в правильности принятии решения о воссоединении Крыма с Россией.
Об этом: Большинство граждан положительно оценивает воссоединение Крыма с Россией
Представитель байкерского клуба «Ночные волки» Владимир Добрянский сообщил, что количество участников автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, ограничили в связи с рекомендациями по недопущению распространения коронавируса. По его словам, в автопробеге принимает участие чуть менее 50 байкеров.
Читайте также: Коронавирус сократил количество участников автопробега Крымской весны
По данным ВЦИОМ. большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни. Довольны положением дел в республике 77% крымчан и 71% севастопольцев.
Читайте подробнее: Жители Крыма назвали преимущества присоединения к России
Воссоединение Крыма с Россией было неизбежным и диктовалось волей жителей полуострова, проголосовавших за это присоединение. Такое мнение высказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, поздравляя крымчан с шестилетней годовщиной воссоединения с РФ.
Об этом: Присоединение Крыма к России было неизбежным — губернатор Ставрополья
Похоже, что запрет властей Севастополя на проведение массовых мероприятий в городе не распространяется на участников крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Байкеры планируют собраться 18 марта на горе Гасфорта на праздничном концерте и мотошоу.
Об этом: «Ночные волки» проводят в Севастополе концерт, несмотря на запрет властей?
«Шесть лет назад крымчане ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими идеалами, такими как любовь к Родине, ответственность за судьбу Отечества, уважение к истории своей страны, к наследию предков. В этом уверен глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Аксёнов: победа Крымской весны — это общее достояние всех крымчан
Об этом: Воссоединение Крыма с РФ основано на общенациональном консенсусе — Аксёнов
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить 18 марта ежегодный дополнительный нерабочий праздничный день в честь вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Для людей, которые не живут в Севастополе сложно понять, что залог стабильности и спокойствия — это триколор, который развевается над зданием, это привычка в полдень сверять часы по залпу орудий из Константиновской батареи, стоящие в бухтах корабли Черноморского флота», — заявил 18 марта и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, всего этого могло не быть, если бы не решимость горожан, верность исторической памяти и Родине, которую севастопольцы бережно хранили все предыдущие годы.
Подробности в материале: Власти Севастополя: российский триколор — залог стабильности и спокойствия
Коронавирусная паника и обрушение нефтяных и рублёвых котировок затмили собой весьма знаковую дату: шесть лет назад 18 марта Россия и Крым воссоединились. Очень немногие сибирские губернаторы и другие государевы люди и политики об этом вспомнили — по крайней мере — публично, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вот и в Алтайском крае, на сайте правительства региона, не нашлось упоминаний данного исторического события. Также «молчат» сайты Барнаула и алтайских единороссов.
На сайте правительства Алтайского края 18 марта 2020 года не нашлось упоминаний по теме воссоединения России и Крыма — цитата с сайта altairegion22.ru.
Подробности в материале: На Алтае забыли о годовщине воссоединения России и Крыма?
Крым не стал полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию благодаря воссоединению с Россией. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном шестой годовщине воссоединения.
Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь на шестую годовщину Крымской весны. По данным пресс-службы Кремля, рабочая поездка главы государства продлится два дня. Он встретится с представителями общественности и вручит государственные награды строителям Крымского моста. Также он должен провести встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Об этом: Путин приехал в Севастополь на годовщину Крымской весны
Главы Крыма и Севастополя сдали тесты на коронавирус
Глава Крыма Сергей Аксёнов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, ожидающие встречи с президентом России Владимиром Путиным, сдали тесты на коронавирус.
В пресс-службе и.о. губернатора Севастополя также сообщили, что Михаил Развожаев сдал тест на вирус.
Читайте подробнее: Главы Крыма и Севастополя сдали тесты на коронавирус
Поправка президента России Владимира Путина ко второму чтению проекта об изменении Конституции, предлагающая запретить муниципальным служащим иметь иностранное гражданство, не распространяется на крымчан и севастопольцев. Об этом 18 марта президент России заявил на встрече с общественностью Севастополя.
Читайте подробнее: Запрет на двойное гражданство не распространяется на крымчан — Путин
Президент РФ Владимир Путин вручил награды строителям Крымского моста, присвоив двум работникам звание Героя труда. Об этом он рассказал 18 марта на встрече с жителями Крыма в Севастополе.
«Я сейчас имел удовольствие поздравить и наградить строителей Крымского моста. Это одно из самых знаковых событий, которое как бы визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией», — отметил Путин.
Подробности в материале: Путин наградил строителей Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что дату голосования по поправкам в Конституцию могут перенести в случае обострения ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя.
«Я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя если будут проблемы, связанные с коронавирусом, закон позволяет нам перенести это голосование на более поздний срок», — отметил президент.
Читайте также: Если понадобится, голосование по поправкам к Конституции перенесут — Путин
Попытки поставить под сомнение выбор крымчан на референдуме 2014 года воссоединиться с Россией вызывают усмешку, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны. Люди сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул президент.
Читайте также: Путин: Попытки поставить под сомнение выбор крымчан и севастопольцев смешны
Ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах, где уже есть тысячи заболевших и сотни умерших. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин.
«Россия намного лучше выглядит по сравнению с другими странами, где уже есть тысячи заболевших и сотни умерших. Минздрав РФ и Роспотребнадзор держат ситуацию под контролем», — подчеркнул Путин.
Об этом: Путин: Ситуация с коронавирусом в России под контролем
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Читайте подробнее: Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Президент России Владимир Путин призвал не верить фальшивой информации по поводу распространения коронавируса в стране. Об этом он заявил 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя.
Читайте также: Путин попросил не верить лживым вбросам про коронавирус в России
Нужно «преодолевать расколы прошлого и вместе двигаться вперёд», заявил 18 марта российский президент Владимир Путин на встрече с жителями Крыма и Севастополя.
Глава государства заявил, что Октябрьская революция 1917 года — «крупнейшее событие мировой истории», явившееся, как он считает, «прологом к огромной внутригосударственной трагедии». Президент добавил, что результатом социалистической революции стала гибель «миллионов людей».
Подробности в материале: Путин: прошлое не должно нас разделять
Органы власти дают объективную информацию о ситуации с коронавирусом в России. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин.
«Всё, что выдаётся в Москве, в других городах, Министерством здравоохранения, это всё объективная информация. Это та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так будет и в дальнейшем. Эта информация будет максимально оперативной и абсолютно достоверной», — отметил президент.
Об этом: Официальная информация о коронавирусе в РФ объективна и достоверна — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства и властей субъектов Федерации, чтобы они готовили мероприятия упреждающего характера по сдерживанию коронавирусной инфекции и вводили их по мере необходимости.
Подробности в материале: Путин: Требую от правительства готовить упреждающие меры против COVID-2019
Президент РФ Владимир Путин пообещал устранить юридическую коллизию, не позволяющую финансировать за госсчёт установку памятников ветеранам Крыма и Севастополя, которые умерли до воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил 18 марта на встрече с общественностью российского полуострова.
Подробности в материале: В Крыму будут финансировать памятники всем ветеранам — Путин
Между Крымом и Белоруссией до сих пор нет транспортного сообщения не по экономическим причинам, а по политическим — Лукашенко выстраивает отношения с Украиной. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин объяснил, почему в Крым не ходят поезда из Белоруссии
«Я понимаю, что для белорусов Крыма связь и техническая возможность со своей исторической родиной быть в тесном, хорошем контакте, иметь возможность перемещаться — очень важна. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», — отметил президент.
Подробности в материале: Прямое сообщение между Крымом и Белоруссией обязательно будет — Путин
В России восстановят права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, служивших в других странах. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Путин пообещал вернуть надбавки к пенсиям ветеранов, служивших за рубежом
Россия с уважением относится к собственной истории, не то, что некоторые её соседи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Путин: Россия в отличие от соседей уважает свою историю
После распада Советского Союза действия украинских властей привели к тому, что инфраструктура Крыма не развивалась, а уничтожалась.
«Действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. Так дораспределялись, что всё как было в середине восьмидесятых годов, так и осталось, только в полуразрушенном состоянии», — отметил Путин.
Об этом: Путин: после распада СССР инфраструктуру Крыма только уничтожали
До воссоединения с Россией Крым был донором для регионов Украины, хотя сам нуждался в финансовой помощи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Крым долгие годы был финансовым донором для Украины — Путин
Президент России Владимир Путин поручит Министерству культуры РФ подготовить предложения по сохранению археологических объектов Крыма.
Читайте подробнее: Путин пообещал решить проблему сохранения археологических объектов Крыма
Город-герой Севастополь с давних пор является патриотической столицей России. Такое мнение на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта высказал президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: Севастополь с давних пор является патриотической столицей России
Президент России Владимир Путин пообещал главврачу севастопольской городской больницы №4, которая обслуживает всё население Северной стороны города, посодействовать в выделении средств на строительство нового современного корпуса. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями общественности российского полуострова.
Читайте подробнее: Путин пообещал помочь севастопольцам с новым больничным корпусом
Музею-заповеднику Херсонес Таврический в Севастополе дополнительно выделят средства на укрепление и благоустройство аварийного берега. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: В Херсонесе просят у Путина «много» денег на восстановление берега
Владимир Путин вручил ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» строителям Крымского моста. kremlin.ru
«Решительный протест» выразили украинские власти Москве в связи с рабочей поездкой российского президента Владимира Путина в Крым и Севастополь. Об этом 18 марта сообщает украинский МИД.
Читайте также: В связи с поездкой Путина в Крым Украина выразила «решительный протест»
Одним из возможных вариантов голосования по поправкам к Конституции России в условиях распространения коронавируса может стать волеизъявление на дому. О допустимости такого варианта 18 марта сообщил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин не исключил голосования по Конституции на дому
Белоруссия вправе проводить самостоятельную внешнюю политику, в том числе определяться в вопросе о принадлежности Крыма, заявил 18 марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Крыму.
Подробности в материале: Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу в Крыму с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам последнего, пассажиропоток в Крым в связи с коронавирусом сократился в 10 раз.
Граница с Украиной в Крыму закрыта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ. В Россию с Украины пускают только граждан РФ и лиц с видом на жительство в России. Иностранных граждан не пропускают через границу.
«На границе досматриваются все без исключения въезжающие, у всех граждан, которые были в странах, неблагополучных по эпидемии, берутся пробы, все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Крыму на амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — 10 человек, при этом ни у кого диагноз «коронавирус» пока не подтвердился», — доложил президенту Сергей Аксенов.
Власти Крыма выполняют все социально-экономические поручения президента России. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Аксёнов: крымские власти выполняют все социально-экономические поручения
В Крыму есть дефицит масок, но медицинские организации и те службы, которые работают непосредственно с населением, — все полностью снабжены масками и защитными костюмами. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Около 900 000 масок сегодня в наличии и 800 000 есть в резерве. Около 11 000 одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено. Лекарственные препараты в полном объёме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе пятнадцать аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в 27 учреждениях здравоохранения развёрнут 71 бокс на 355 койко-мест, готовых принять больных в случае, если таковые появятся. При этом дополнительно инфекционные больницы готовы ещё 690 коек у себя зарезервировать, и более 2300 коек в провизорных госпиталях», — сообщил Сергей Аксенов.
Высшие учебные заведения Республики Крым — Крымский федеральный университет и Крымский инженерно-педагогический университет — переведены на дистанционное обучение, сообщил президенту РФ глава Крыма Сергей Аксенов. Крымские школьники уйдут на каникулы до 12 апреля. «Согласовываются методики с Министерством образования в части дистанционного обучения. Здесь спасибо Сергею Семёновичу Собянину: Москва активно помогает методически», — доложил Аксенов.
В Крыму здравницы загружены на 50 процентов, сообщил Владимиру Путину глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он ожидает увеличения потока отдыхающих в связи с закрытием зарубежных стран из-за коронавирусной инфекции. «Возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены. И соответственно, с правительством совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь [заболевших] и быстро их выявлять», — сказал Аксенов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о том, что делают в республике для того, чтобы предупредить пандемию коронавируса.
По его словам, на полуостров никого не допускают кроме граждан Российской Федерации и граждан с видом на жительство в РФ.
Читайте подробнее: Глава Крыма доложил Путину о мерах из-за коронавируса
Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Чиновник доложил президенту о ситуации с коронавирусной инфекцией:
«У нас, как вы знаете, ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги [Сергея] Аксёнова в Крыму. Тем не менее мы всё-таки синхронно ввели соответствующим указом меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что всё-таки в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся. Тем более что перемещения теперь по Крымскому мосту и на поезде осуществляются, поэтому решили всё-таки обезопаситься».
«У нас сейчас 77 человек находится под контролем дома и восемь — в инфекционной больнице. Все анализы взяты, соответственно, у тех, кто в больнице. Пока ни одного подтверждённого нет, но проверяем на всякий случай», — сообщил президенту России врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы всё правильно делаете», — отреагировал Владимир Путин.
И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина помочь исправить ситуацию со статусом жителей осаждённого Севастополя, которых правительство Медведева дважды отказалось признавать ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом чиновник заявил 19 марта во время рабочей встречи с главой государства.
Читайте также: Путина просят вернуть жителям осаждённого Севастополя статус ветеранов
Сергей Аксёнов сообщил Владимиру Путину о том, что на сегодняшний день в Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — десять человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус» пока не подтвердился.
Подробности в материале: Аксёнов заверил Путина в отсутствии больных коронавирусом в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что здравницы полуострова заполнены наполовину, однако при этом он занимает первое место по бронированию номеров.
Об этом: Аксёнов рассказал Путину, что Крым на первом месте по бронированию номеров
До 2022 года власти Крыма потратят порядка 20 миллиардов рублей, чтобы отремонтировать более половины дорог полуострова. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Глава Крыма пообещал Путину за два года сделать половину дорог полуострова
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту, что в республике остаётся нерешённой проблема низких доходов граждан.
По его словам, к 2024 году на полуострове должно остаться не менее 8% бедных.
Об этом: Аксёнов рассказал Путину, сколько крымчан живёт за чертой бедности
Из-за угрозы распространения коронавируса власти Севастополя ввели в городе меры повышенной готовности и отменили все массовые мероприятия, посвящённые шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией. Об этом 19 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Об этом: Развожаев рассказал Путину об отмене концертов, кроме шоу «Ночных волков»
«Да, севастопольцы готовы прийти и проголосовать 22 апреля — это важный для нас исторический момент. Но возникла проблема — пандемия коронавируса. Конечно, в России вирус не так свирепствует, как в Китае, в Италии, но вопрос остается. Главным приоритетом для президента остаются здоровье и безопасность граждан России, это он подчеркнул при встрече с общественниками Севастополя и Крыма, отметив, что в случае усложнения ситуации с коронавирусом будут приняты все необходимые меры, а дата голосования по поправкам в Конституцию перенесена», — рассказала член Общественной палаты РФ от города СевастопольНаталья Кирюхина по итогам встречи президента РФВладимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма. Sev.gov.ru.
После возвращения Крыма в Россию с территории полуострова на Украину уехало достаточно много сторонников победившего Майдана. После шести лет они все еще не оставляют попыток устроить очередную провокацию в Крыму, чтобы выставить Россию в агрессором. Этот год исключением не станет, пишет 360tv.ru.
На церемонии вручения государственных наград. С генеральным директором ООО «СГМ-Мост» Александром Островским. kremlin.ru.
Сергей Аксёнов: «Поездка президента на полуостров в День воссоединения Крыма с Россией подчеркивает колоссальную значимость этого события для всей страны». Фото glava.rk.gov.ru.