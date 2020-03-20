11:37 18.03.2020

Похоже, что запрет властей Севастополя на проведение массовых мероприятий в городе не распространяется на участников крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Байкеры планируют собраться 18 марта на горе Гасфорта на праздничном концерте и мотошоу.

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Об этом: «Ночные волки» проводят в Севастополе концерт, несмотря на запрет властей?

12:04 18.03.2020

«Шесть лет назад крымчане ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими идеалами, такими как любовь к Родине, ответственность за судьбу Отечества, уважение к истории своей страны, к наследию предков. В этом уверен глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Читайте подробнее: Аксёнов: победа Крымской весны — это общее достояние всех крымчан

13:08 18.03.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить 18 марта ежегодный дополнительный нерабочий праздничный день в честь вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: День воссоединения Крыма с Россией может стать выходным

13:22 18.03.2020 Ночные волки. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:58 18.03.2020 «Для людей, которые не живут в Севастополе сложно понять, что залог стабильности и спокойствия — это триколор, который развевается над зданием, это привычка в полдень сверять часы по залпу орудий из Константиновской батареи, стоящие в бухтах корабли Черноморского флота», — заявил 18 марта и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, всего этого могло не быть, если бы не решимость горожан, верность исторической памяти и Родине, которую севастопольцы бережно хранили все предыдущие годы. Подробности в материале: Власти Севастополя: российский триколор — залог стабильности и спокойствия

14:01 18.03.2020 Коронавирусная паника и обрушение нефтяных и рублёвых котировок затмили собой весьма знаковую дату: шесть лет назад 18 марта Россия и Крым воссоединились. Очень немногие сибирские губернаторы и другие государевы люди и политики об этом вспомнили — по крайней мере — публично, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вот и в Алтайском крае, на сайте правительства региона, не нашлось упоминаний данного исторического события. Также «молчат» сайты Барнаула и алтайских единороссов. На сайте правительства Алтайского края 18 марта 2020 года не нашлось упоминаний по теме воссоединения России и Крыма — цитата с сайта altairegion22.ru. Подробности в материале: На Алтае забыли о годовщине воссоединения России и Крыма?

14:26 18.03.2020 Подписание Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Москва. 18 марта 2014 года. Kremlin.ru

15:25 18.03.2020 Крым не стал полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию благодаря воссоединению с Россией. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном шестой годовщине воссоединения.

16:57 18.03.2020 Всероссийская акция «Сад памяти» в Севастополе. sev.gov.ru

17:41 18.03.2020 Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь на шестую годовщину Крымской весны. По данным пресс-службы Кремля, рабочая поездка главы государства продлится два дня. Он встретится с представителями общественности и вручит государственные награды строителям Крымского моста. Также он должен провести встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом: Путин приехал в Севастополь на годовщину Крымской весны

19:24 18.03.2020 Органы власти дают объективную информацию о ситуации с коронавирусом в России. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин. «Всё, что выдаётся в Москве, в других городах, Министерством здравоохранения, это всё объективная информация. Это та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так будет и в дальнейшем. Эта информация будет максимально оперативной и абсолютно достоверной», — отметил президент. Об этом: Официальная информация о коронавирусе в РФ объективна и достоверна — Путин

19:27 18.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства и властей субъектов Федерации, чтобы они готовили мероприятия упреждающего характера по сдерживанию коронавирусной инфекции и вводили их по мере необходимости. Подробности в материале: Путин: Требую от правительства готовить упреждающие меры против COVID-2019

19:38 18.03.2020 Президент РФ Владимир Путин пообещал устранить юридическую коллизию, не позволяющую финансировать за госсчёт установку памятников ветеранам Крыма и Севастополя, которые умерли до воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил 18 марта на встрече с общественностью российского полуострова. Подробности в материале: В Крыму будут финансировать памятники всем ветеранам — Путин

19:56 18.03.2020 Между Крымом и Белоруссией до сих пор нет транспортного сообщения не по экономическим причинам, а по политическим — Лукашенко выстраивает отношения с Украиной. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин объяснил, почему в Крым не ходят поезда из Белоруссии

20:04 18.03.2020 «Я понимаю, что для белорусов Крыма связь и техническая возможность со своей исторической родиной быть в тесном, хорошем контакте, иметь возможность перемещаться — очень важна. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», — отметил президент. Подробности в материале: Прямое сообщение между Крымом и Белоруссией обязательно будет — Путин

20:24 18.03.2020 В России восстановят права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, служивших в других странах. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Путин пообещал вернуть надбавки к пенсиям ветеранов, служивших за рубежом

20:32 18.03.2020 Россия с уважением относится к собственной истории, не то, что некоторые её соседи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Путин: Россия в отличие от соседей уважает свою историю

20:42 18.03.2020 После распада Советского Союза действия украинских властей привели к тому, что инфраструктура Крыма не развивалась, а уничтожалась. «Действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. Так дораспределялись, что всё как было в середине восьмидесятых годов, так и осталось, только в полуразрушенном состоянии», — отметил Путин. Об этом: Путин: после распада СССР инфраструктуру Крыма только уничтожали

20:45 18.03.2020 До воссоединения с Россией Крым был донором для регионов Украины, хотя сам нуждался в финансовой помощи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Крым долгие годы был финансовым донором для Украины — Путин

20:53 18.03.2020 Президент России Владимир Путин поручит Министерству культуры РФ подготовить предложения по сохранению археологических объектов Крыма. Читайте подробнее: Путин пообещал решить проблему сохранения археологических объектов Крыма

21:03 18.03.2020 Город-герой Севастополь с давних пор является патриотической столицей России. Такое мнение на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта высказал президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: Севастополь с давних пор является патриотической столицей России

21:18 18.03.2020 Президент России Владимир Путин пообещал главврачу севастопольской городской больницы №4, которая обслуживает всё население Северной стороны города, посодействовать в выделении средств на строительство нового современного корпуса. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями общественности российского полуострова. Читайте подробнее: Путин пообещал помочь севастопольцам с новым больничным корпусом

21:31 18.03.2020 Музею-заповеднику Херсонес Таврический в Севастополе дополнительно выделят средства на укрепление и благоустройство аварийного берега. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: В Херсонесе просят у Путина «много» денег на восстановление берега

21:51 18.03.2020 Владимир Путин вручил ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» строителям Крымского моста. kremlin.ru

22:11 18.03.2020 «Решительный протест» выразили украинские власти Москве в связи с рабочей поездкой российского президента Владимира Путина в Крым и Севастополь. Об этом 18 марта сообщает украинский МИД. Читайте также: В связи с поездкой Путина в Крым Украина выразила «решительный протест»

05:28 19.03.2020 Одним из возможных вариантов голосования по поправкам к Конституции России в условиях распространения коронавируса может стать волеизъявление на дому. О допустимости такого варианта 18 марта сообщил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин не исключил голосования по Конституции на дому

06:05 19.03.2020 Белоруссия вправе проводить самостоятельную внешнюю политику, в том числе определяться в вопросе о принадлежности Крыма, заявил 18 марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Крыму. Подробности в материале: Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

07:43 19.03.2020 Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Sev.gov.ru

11:07 19.03.2020 Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу в Крыму с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам последнего, пассажиропоток в Крым в связи с коронавирусом сократился в 10 раз.

11:13 19.03.2020 Граница с Украиной в Крыму закрыта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ. В Россию с Украины пускают только граждан РФ и лиц с видом на жительство в России. Иностранных граждан не пропускают через границу. «На границе досматриваются все без исключения въезжающие, у всех граждан, которые были в странах, неблагополучных по эпидемии, берутся пробы, все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Крыму на амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — 10 человек, при этом ни у кого диагноз «коронавирус» пока не подтвердился», — доложил президенту Сергей Аксенов.

11:37 19.03.2020 Власти Крыма выполняют все социально-экономические поручения президента России. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Аксёнов: крымские власти выполняют все социально-экономические поручения

11:39 19.03.2020 В Крыму есть дефицит масок, но медицинские организации и те службы, которые работают непосредственно с населением, — все полностью снабжены масками и защитными костюмами. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Около 900 000 масок сегодня в наличии и 800 000 есть в резерве. Около 11 000 одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено. Лекарственные препараты в полном объёме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе пятнадцать аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в 27 учреждениях здравоохранения развёрнут 71 бокс на 355 койко-мест, готовых принять больных в случае, если таковые появятся. При этом дополнительно инфекционные больницы готовы ещё 690 коек у себя зарезервировать, и более 2300 коек в провизорных госпиталях», — сообщил Сергей Аксенов.

11:41 19.03.2020 Высшие учебные заведения Республики Крым — Крымский федеральный университет и Крымский инженерно-педагогический университет — переведены на дистанционное обучение, сообщил президенту РФ глава Крыма Сергей Аксенов. Крымские школьники уйдут на каникулы до 12 апреля. «Согласовываются методики с Министерством образования в части дистанционного обучения. Здесь спасибо Сергею Семёновичу Собянину: Москва активно помогает методически», — доложил Аксенов.

11:43 19.03.2020 В Крыму здравницы загружены на 50 процентов, сообщил Владимиру Путину глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он ожидает увеличения потока отдыхающих в связи с закрытием зарубежных стран из-за коронавирусной инфекции. «Возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены. И соответственно, с правительством совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь [заболевших] и быстро их выявлять», — сказал Аксенов.