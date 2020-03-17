Павел Ливинский пригласил старшеклассников к участию олимпиаде ГК «Россети»
Москва, 17 марта, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский пригласил российских старшеклассников принять участие в общенациональной олимпиаде школьников, проводимой ГК. «Это шанс начать карьеру уже сейчас», — заявил руководитель крупнейшего в РФ энергосетевого холдинга. Как отмечается в официальном сообщении «Россетей», в этом году отборочные этапы пройдут в дистанционном формате в 73 городах России в период с 21 по 22 марта.
Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на сайте olimpiadarosseti.ru. 20 марта завершается прием заявок на участие. По итогам решения задач по физике, математике и информатике набравшие наилучшие баллы ученики пройдут во второй этап, который также состоится в заочной форме и в рамках которого будут оцениваться творческие способности и умение применить имеющиеся знания уже непосредственно в области электроэнергетики.
Победители и призеры получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке всероссийского детского центра «Орленок». Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв» в рамках Ммждународного форума «Электрические сети — 2020» (МФЭС-2020).
Впервые общероссийская олимпиада школьников была организована ГК «Россети» в 2017 году. Проект был создан с целью выявления одаренных ребят со всей России, способных к инновационному мышлению и заинтересованных в том, чтобы связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек.
В состав оргкомитета и жюри олимпиады входят представители предприятий группы «Россети» и ключевых учебных заведений, готовящих кадры для электросетевого комплекса — Национального исследовательского университета «МЭИ», Ивановского государственного энергетического университета, Уральского государственного технического университета и других.