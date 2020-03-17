Москва, 17 марта, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский пригласил российских старшеклассников принять участие в общенациональной олимпиаде школьников, проводимой ГК. «Это шанс начать карьеру уже сейчас», — заявил руководитель крупнейшего в РФ энергосетевого холдинга. Как отмечается в официальном сообщении «Россетей», в этом году отборочные этапы пройдут в дистанционном формате в 73 городах России в период с 21 по 22 марта.

ГК «Россети» Павел Ливинский пригласил старшеклассников к участию олимпиаде ГК «Россети»

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на сайте olimpiadarosseti.ru. 20 марта завершается прием заявок на участие. По итогам решения задач по физике, математике и информатике набравшие наилучшие баллы ученики пройдут во второй этап, который также состоится в заочной форме и в рамках которого будут оцениваться творческие способности и умение применить имеющиеся знания уже непосредственно в области электроэнергетики.

Победители и призеры получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке всероссийского детского центра «Орленок». Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв» в рамках Ммждународного форума «Электрические сети — 2020» (МФЭС-2020).

ГК «Россети» Павел Ливинский пригласил старшеклассников к участию олимпиаде ГК «Россети»

Впервые общероссийская олимпиада школьников была организована ГК «Россети» в 2017 году. Проект был создан с целью выявления одаренных ребят со всей России, способных к инновационному мышлению и заинтересованных в том, чтобы связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек.

В состав оргкомитета и жюри олимпиады входят представители предприятий группы «Россети» и ключевых учебных заведений, готовящих кадры для электросетевого комплекса — Национального исследовательского университета «МЭИ», Ивановского государственного энергетического университета, Уральского государственного технического университета и других.

ГК «Россети» Павел Ливинский пригласил старшеклассников к участию олимпиаде ГК «Россети»

«Наша отрасль нацелена на непрерывное развитие и устремлена в будущее. Для того, чтобы оставаться эффективными и постоянно совершенствоваться, важно не только внедрять передовые технологии, но и думать о профессиональной подготовке кадров. Для нас очень важно, что нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи. И мы готовы развивать этот интерес и рады, что с каждым годом в отраслевом конкурсе принимает участие все больше ребят. В олимпиаде «Россетей» не бывает проигравших. Убежден, все, кто подадут заявку на участие, приобретут неоценимый опыт, который станет важным шагом для будущей карьеры. Приглашаю всех ничего не бояться и участвовать в олимпиаде «Россетей», — прокомментировал конкурс генеральный директор холдинга Павел Ливинский.