Ярославль, 17 марта, 2020, 21:22 — ИА Регнум. В Ярославле на случай развития эпидемии коронавирусной инфекции подготовлена обсервация, куда будут направлять тех, кто контактировал с заболевшими. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.

Рулсан Саитгареев

Обсервация расположена в клинической больнице №2 во Фрунзенском районе. По информации ИА REGNUM, там подготовлено 120 коек на базе бывшего ортопедического отделения. Обсервация — это место временной изоляции для тех, кто контактировал с заболевшими. Принимаются и другие меры.

«Учреждения Ярославской области готовы на 100 процентов к предупреждению коронавирусной заболеваемости. В случае необходимости мы готовы дополнительно развернуть 398 коек круглосуточного пребывания, если такая необходимость возникнет. Если мы говорим про наши районы, то из города Рыбинска, Рыбинского, Некоузского, Пошехонского и Брейтовского госпитализировать пациентов будем в инфекционное отделение городской больницы №2 имени Пирогова города Рыбинска. Из Тутаевского района в инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ. Пациенты из Ростовского, Борисоглебского и Переславского района госпитализируются в Ростовскую ЦРБ. Из Любимского района — в инфекционное отделение Любимской ЦРБ. В каждой из данных больниц есть аппараты искусственной вентиляции легких. В каждой больнице Ярославской области есть двухнедельный неснижаемый запас противовирусных препаратов», — сообщил Рулсан Саитгареев.

Тяжелых пациентов будут лечить в инфекционной больнице Ярославля. Также в больницах запасено 1 млн 650 тысяч масок и средств индивидуальной защиты. А вот простым ярославцам пока приходится обходиться без масок (в аптеках их нет) или покупать их у спекулянтов через интернет.