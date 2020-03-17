Ярославль, 17 марта, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Ярославский театр имени Ф.Г. Волкова отменил спектакли из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальных страницах театра в социальных сетях. Все спектакли отменяются с 17 марта. Продажа билетов приостановлена. Билеты можно сдать в кассах театра.

Волковский театр

«Возврат денежных средств за билеты, купленные онлайн, осуществляется, в соответствии с пользовательским соглашением, автоматически. Не скроем, для театра сложившаяся ситуация весьма сложная, и мы очень надеемся на поддержку и понимание наших зрителей!» — сообщили в театре.

Ярославский Театр юного зрителя пока сообщил об отмене спектаклей 18 марта, на более поздние даты зрителям рекомендовано узнавать информацию в театре. Видимо, в ближайшее время будет объявлено о полном прекращении спектаклей.

Ярославский кукольный театр отменил представления 18, 19, 20 марта, спектакль 22 марта пока перенесен на 24 апреля.