Кострома, 17 марта, 2020, 20:02 — ИА Регнум. В случае проникновения коронавируса на территорию Костромской области службы в местных храмах и церквях отменяться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Наталья Груздева ИА REGNUM

«Мы видим в молитве средство от всех напастей. Для верующего человека понятно, что через церковные таинства мы исцеляемся. У нас есть возможность принять меры, которые не допустят распространения вируса среди прихожан. Тем не менее нельзя пренебрегать мерами безопасности. Божьи законы действуют, но обычную биологию тоже никто не отменял. Бояться и паниковать не нужно, но меры предосторожности необходимы», — отметил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

В целях профилактики коронавируса в церквях региона вводится ряд мер по безопасности. Иконы, к которым прикладываются верующие, будут протирать дезинфицирующим раствором. Кроме этого, запивку после таинства причащения костромичам будут давать в одноразовых стаканчиках.

Также митрополит заявил, что Костромская духовная семинария переходит на дистанционное обучение с завтрашнего дня. В таком режиме учебное заведение, где получают образование 42 человека, будет работать до 9 мая 2020 года.

«Мы реагируем на ситуацию также, как и вся страна. Кроме этого, мы отменили часть ближайших массовых мероприятий — несколько духовных конференций и крестный ход в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, который должен был состояться 27 марта», — сказал священнослужитель.

Ранее «ГТРК Кострома» сообщало об оградительных мерах, предпринятых в костромской мечети и синагоге. Так, прихожан мечети обязали мыть руки, ноги и лицо перед каждой молитвой, в здании несколько раз в день проводят влажную уборку. В костромской синагоге советуют оставаться дома при малейших признаках респираторных заболеваний и избегать приветствий через рукопожатия и поцелуи.