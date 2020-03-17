Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Перенос Евро-2020 на лето 2021 года отразится на финансах Петербурга, где должны были пройти четыре матча европейского футбольного первенства, но это — необходимая мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экс-вратарь петербургского «Зенита», заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев.

Https://www.facebook.com/Malafeev16ru Вячеслав Малафеев

Он отметил, что многие рассчитывали на проведение этого крупного спортивного события.

«На Евро-2020 были большие ожидания и болельщиков, и специалистов. То, что он перенесен — будут потери, но через год они восполнятся, в любом случае. Но, конечно, очень жалко, все жили в ожидании чемпионата», — сказал Малафеев.

Также собеседник агентства напомнил, что что мероприятия такого рода пропагандируют не только сам футбол, но и здоровый образ жизни.

Отметим, во вторник стало известно, что УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

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«Официально — чемпионат Европы перенесён на лето 2021 года. Он пройдёт с 11 июня по 11 июля», — сообщается в официальном микроблоге Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в УЕФА, проданные билеты остаются действительны на 2021 год, но болельщики могут вернуть свои деньги, если не планируют посещать перенесенные на год матчи.