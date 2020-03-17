Ярославль, 17 марта, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославской области подтвержден первый случай коронавируса. Об этом сообщает Рен-ТВ со ссылкой на оперативный штаб.

Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены сразу в 15 регионах России, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Среди них и ярославский регион.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на источник сообщало о подозрении на заболевании у пациента и двух сотрудников больницы № 10. В региональном департаменте до сих пор опровергали информацию о заболевших.