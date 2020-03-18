Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 18 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 марта: завершилась Березнеговато-Снигирёвская операция.

Читайте также: Война: партизаны три недели удерживали железную дорогу Брянск-Навля

18 марта 1944 года завершилась Березнеговато-Снигирёвская операция войск 3-го Украинского фронта. Немецкой 6-й армии было нанесено тяжелое поражение, её девять дивизий были разгромлены.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1820.