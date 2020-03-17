Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В администрации Рыбинска изменили формулировку режима посещения школ с 18 марта с «досрочные каникулы» на «свободное посещение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации города.

City-yaroslavl.ru Школа

Такая формулировка рекомендована региональным департаментом образования. Видимо, речь идет исключительно о бюрократических формулировках. В школах уже объявлено о каникулах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта городские власти заявили о том, что дети уйдут на каникулы не с 23 марта, а с 18. Продлится отдых детей до 29 марта.