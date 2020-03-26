Москва, 27 марта, 2020, 02:17 — ИА Регнум. В катавасии и кутерьме нынешней вирусно-нефтяной экономической ситуации главным проигравшим рискуют остаться США и обвиненный когда-то в работе на Кремль президент этой страны Дональд Трамп лично. Отчего все сложилось именно так, доказывает в своей статье автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти в России

Судя по вою, доносящемуся из стана записных российских либералов, маневр России по поводу сделки с ОПЕК попал в самое яблочко. Сочувствие неспециалистов в области нефтедобычи и нефтеторговли к российским профессионалам достигает невиданных доселе масштабов. Между тем, так ли уж все трагично? Накопленные резервы ФНБ России достаточны, чтобы служить подушкой безопасности как минимум полгода, и даже жаль, что, скорее всего, столь длительным период низких цен не окажется. Жаль, потому что проблемы низкой цены гораздо сильнее ударят по конкурентам России на нефтяном рынке.

И США, и Саудовская Аравия вынуждены будут принимать срочные меры. И если Трамп уже озаботился выплатой компенсаций пострадавшим сланцевикам (что, заметим, все-равно может их и не спасти), то заявления саудитов о безлимитной добыче можно смело отнести к дутым — у «заливных» нет уже ни достаточных запасов, ни технической возможности их ускоренно извлечь. Если же обратиться к выгодам России, то падение нефтяных цен может оказать огромную услугу развитию внутреннего рынка. Как это может произойти?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной».