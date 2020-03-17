Борисоглебский, Ярославская область, 17 марта, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В селе Вощажникове Ярославской области будет построена новая школа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Школа в Вощажниково

«Просьбу о создании учебного заведения поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Помощь в финансировании окажет федеральный бюджет. В ближайшее время планируем получить заключение экспертизы о сметной стоимости объекта.»

Как сообщили в правительстве области, вместимость существующей школы не отвечает потребностям. Она рассчитана на 130 человек, а учеников в населенном пункте — 176. Из-за нехватки мест несколько десятков детей ездят в Борисоглебскую школу №2.

В Вощажниково расположен крупнейший в регионе и один из крупнейших в ЦФО животноводческий комплекс. Правда, он находится в процедуре банкротства. Разговоры о строительстве школы в Вощажниково идут много лет, но пока до конкретных шагов дело не дошло.