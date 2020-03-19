Киев, 19 марта, 2020, 07:40 — ИА Регнум. «Чудовищная коррупция», так характеризовали времена правления команды Петра Порошенко на Украине западные обозреватели. О том, как команда Владимира Зеленского работает над тем, чтобы Порошенко еще вспомнили добрым словом, рассказывает автор ИА REGNUMАдрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

Премьер-министр Гончарук, назначенный после победы Владимира Зеленского на выборах, прохозяйствовал на Украине совсем недолго. Но за это малое время он со своими министрами ухитрился добиться потрясающих результатов. Такое впечатление, что падающей в пропасть экономике Украины было придано значительное ускорение. Об этом говорит даже самая поверхностная статистика, согласно которой пострадал не только бюджет, производство и грузооборот, но даже и такая, казалось бы, солидная отрасль, как таможенные сборы.

При этом ждать улучшений Украине и ее населению вряд ли стоит, ведь сменивший Гончарука Денис Шмыгаль первым делом публично поклялся в верности предыдущему курсу. А раз постмайданное бытие изменениям не подвергнется, то и хозяйственные успехи будут такими же, как они были до сих пор. Что бы команда президента Зеленского и он сам ни обещали отечественной и зарубежной публике.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: правительство «дважды камикадзе»?».