Москва, 19 марта, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Новость о дополнительной постройке в России еще двух подводных лодок проекта 955 «Борей» стала предметом бурного обсуждения среди экспертного сообщества и интересующихся оружейной тематикой. О том, почему утверждение о рискованности увеличения морской составляющей стратегического щита России не выдерживает серьезной критики, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Mil.ru Подводная лодка проекта 995 «Борей»

Итого, с учетом уже добавленных в планы двух «Бореев», их число увеличится с 8 до 12 изделий. Этот факт беспокоит критиков, которые утверждают, что западные противолодочные силы делают бесперспективным применение российских подводных лодок. Мол, в случае наступившей необходимости, «Бореи» будут обнаружены и обезврежены натовскими охотниками за подлодками почти сразу, и об этом говорит весь опыт прошлых лет.

Именно опора на опыт 70-х годов прошлого века и подводит многочисленных критиков. Тогдашние советские подлодки, действительно, могли быть обнаружены при определенных условиях с расстояния в сотни километров, а демаскировал их шум, который издавали двигатели. Но современные российские «Бореи» далеко ушли от своих предшественников, и обнаружить их не так-то просто. Почему же эти российские подлодки настолько скрытны, что их нельзя поймать старыми средствами даже в паре километров?

Читайте статью Леонида Нерсисяна «Почему Россия усиливает морскую компоненту стратегических ядерных сил?».