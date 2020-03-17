Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области из-за угрозы коронавирусной инфекции каникулы в школах начнутся досрочно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Rybinsk.ru Рыбинск

По плану дети должны были уйти на весенние каникулы 23 марта. По факту каникулы начнутся уже 18 и продлятся по 31 марта. Дети не будут посещать школу две недели вместо одной.

В Ярославле пока меры не столь кардинальны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в школах введено свободное посещение. С чем связано различие подходов, неизвестно. Официально власти региона и Роспотребнадзор пока не подтверждают фактов заражения коронавирусом на территории региона. Между тем заметно, что скорость принятия мер значительно выросла начиная с текущей недели.