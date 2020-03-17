Кострома, 17 марта, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В целях профилактики и борьбы с коронавирусом в Костромской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее распоряжение сегодня, 17 марта 2020 года, подписал губернатор Сергей Ситников.

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«В ежедневном режиме будет работать штаб специальной комиссии, который при неблагоприятном развитии ситуации сможет оперативно принимать решения для предотвращения распространения заболевания на территории Костромской области», — говорится в официальном сообщении.

В состав комиссии вошли работники Роспотребнадзора, правоохранительных органов, руководители профильных департаментов. Медицинским организациям региона поручили подготовиться к быстрому оказанию всех видов помощи больным с симптомами респираторных заболеваний.

Горожанам при первых признаках ОРВИ советуют вызывать врачей на дом. Департаменту здравоохранения власти рекомендовали обеспечить возможность дистанционного оформления больничных для пациентов и граждан, прибывших с территорий, «имеющих повышенную заболеваемость коронавирусом».