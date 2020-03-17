В Костромской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Кострома, 17 марта, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В целях профилактики и борьбы с коронавирусом в Костромской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее распоряжение сегодня, 17 марта 2020 года, подписал губернатор Сергей Ситников.
В состав комиссии вошли работники Роспотребнадзора, правоохранительных органов, руководители профильных департаментов. Медицинским организациям региона поручили подготовиться к быстрому оказанию всех видов помощи больным с симптомами респираторных заболеваний.
Горожанам при первых признаках ОРВИ советуют вызывать врачей на дом. Департаменту здравоохранения власти рекомендовали обеспечить возможность дистанционного оформления больничных для пациентов и граждан, прибывших с территорий, «имеющих повышенную заболеваемость коронавирусом».