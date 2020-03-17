Санкт-Петербург, 17 марта, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело на молодого петербургского дизайнера, который записал для рекламы своего онлайн-магазина ролик, на котором крушит окна и двери в историческом особняке — Загородном доме Франца Витцеля в Сестрорецке. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Страница блогера в соцсети Блогер в особняке Витцеля

Несмотря на на немногочисленную аудиторию блогера, видеоролик молодого человека заметили интернет-пользователи, которые и предали случившемуся широкую огласку.

Всё дело в том, что крушит блогер не обычный заброшенный дом, а исторический, относящийся к объектам культурного наследия. По этому поводу 10 марта в полицию Курортного района Санкт-Петербурга обратились недовольные петербуржцы, которые и показали видеоролик.

«Это здание, построенное в начале 20 века, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия как объект культурного наследия регионального значения», — уточняют в Главке МВД.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции и компетентные органы зафиксировали значительные повреждения внутри здания: в результате осмотра выявлено 16 разбитых окон на втором этаже. Общий ущерб, по оценкам собственника имущественного комплекса, составил около 65 тысяч рублей.

По результатам проверки 16 марта отделом дознания ОМВД России по Курортному району Петербурга по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Отметим, после широкой огласки молодой человек, который зарабатывает себе на жизнь творчеством — он дизайнер одежды, написал на своей странице слова извинения.

«Я никогда не считал себя вандалом и не занимался такими вещами. Я полностью осознаю, что незнание не освобождает от ответственности, но уже после видео мне объяснили, что это здание регионального значения», — написал он у себя на странице в одной из социальных сетей.

Франц Витцель был почётным гражданином Санкт-Петербурга, председателем правления Санкт-Петербургской ниточной мануфактуры.

В начале ХХ века Ф.Р. Витцель по рекомендации врачей решил перебраться с семьёй в Сестрорецк на постоянное место жительства. Дом выполненный в неоклассических формах, является единственным объектом культурного наследия в исторической Канонерской части Сестрорецка, внешний облик которого сохранился со времени его постройки без существенных изменений.