Алжир, 19 марта, 2020, 01:06 — ИА Регнум. Согласно статистике международной торговли, импорт оружия в мире в последние годы сократился. Почему из этой тенденции выпадают государства Северной Африки, на которую за последние 4 года пришлось почти 80% импорта вооружений, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Lamraoui.lamin Солдаты алжирской армии

Алжир, Марокко и Египет, находящиеся на севере Африки, последние 5 лет показывают устойчивый рост закупок вооружений. Хотя финансовая ситуация в этих странах очень различна, с дополнительными нефтяными и газовыми доходами Марокко старается не отставать от своих соседей по региону. Когда-то среди тех стран, которые активно закупали вооружения, числилась и Ливия, но теперь на ее территории бушует конфликт, а экономика пребывает в разрухе.

Как раз судьба Ливии могла стать примером для её соседей, принявшихся в последнее время наращивать военные расходы. На фоне происходящего в мире военные решения начинают выглядеть самыми простыми и надежными. А вот кто поставляет вооружение в указанные страны — здесь картина получается достаточно нетривиальной.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Сезон войны накрывает Сахель: оружие стекается на Север Африки».