Кострома, 17 марта, 2020, 14:09 — ИА Регнум. 13 марта Костромскую область посетил Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Визит премьер-министра можно считать знаком того, что федеральная власть поддерживает участие губернатора Сергея Ситникова в предстоящих выборах в качестве кандидата. Такое мнение высказал костромской политолог Николай Сорокин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Фото администрации Костромской области Встреча Михаила Мишустина и Сергея Ситникова

«В этом году в Костромской области предстоят губернаторские выборы. На мой взгляд, приезд главы правительства в регион может восприниматься в качестве некоего знака, что федеральная власть поддерживает участие губернатора Ситникова в предстоящих выборах в качестве кандидата. Главную роль играет даже не то, что говорил Мишустин и его министры, а сам факт их визита. То, что они произносили всякие хорошие слова — это не удивительно. Для посещений подобного рода это традиционно», — считает Николай Сорокин.

Во время визита в Кострому Михаил Мишустин побывал в первой окружной больнице Костромского округа и Костромском государственном университете. Самой объемной частью визита стало заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в администрации региона. На заседании Совета был принят ряд решений, касающихся вопросов медицины и газификации региона. На встрече поднимались темы реализации федерального проекта по оздоровлению Волги, строительства двух новых школ в области, физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье.

По мнению Николая Сорокина, внимание премьер-министра к проблемам региона повысит вероятность их решения, но вовсе не гарантирует этого.

«Жители области оценили обещания по-разному. Есть категория людей, которая воспринимает обещания как свершившийся факт — она традиционно обрадовалась. Другая часть населения помнит, что газопровод у нас обещали еще со времен Шершунова (губернатор Костромской области в 1996 по 2007 годах, — прим. ред. ИА REGNUM). Постоянно назывались даты его строительства, но все это не реализовывалось. Эта категория не верит вообще ни в какие обещания и даже раздражается по этому поводу.

Я историк, а история — наука злопамятная. Она слишком хорошо помнит то, что было в прошлом. Поэтому избыточного оптимизма по поводу решений, принятых на встрече, я не испытываю. С другой стороны, поскольку вопросы подобного рода поднимал премьер, вероятность их исполнения повысилась. Будем на это надеяться», — сказал Николай Сорокин.

Выборы губернатора Костромской области должны состоятся в единый день голосования 13 сентября.