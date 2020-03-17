Заместитель мэра Ярославля не прошла карантин после поездки в Иорданию
Ярославль, 17 марта, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля Елена Новик не прошла самоизоляцию после посещения страны, в которой выявлены случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как рассказали в мэрии Ярославля порталу «ЯрНьюс», Новик вернулась 10 марта из Иордании. 16 марта чиновница была на общегородском совещании.
В Иордании, по данным европейской интерактивной карты распространения коронавируса, зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом. Согласно письму Роспортебнадзора
В данном случае можно говорить о том, что мэр Ярославля не проконтролировал соблюдение режима самоизоляции своим сотрудником.