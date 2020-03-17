Ярославль, 17 марта, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Житель города Ярославля прислал в редакцию ИА REGNUM фотографии, свидетельствующие о плачевном состоянии территории, прилегающей к монументу, сооружённому в честь 30-летия Великой Победы.

Памятник 30-летию Великой Победы

Территория вокруг памятника 30-летию Победы в Любимском сквере Ярославля

Памятник находится в центральной части Ярославля, в Любимском сквере на улице Чайковского.

О необходимости ремонта и благоустройства территории вокруг монумента ярославские СМИ сообщали ещё год назад, накануне 9 мая 2019 года. Однако до сих пор ситуация не изменилась.

Состояние парапета вокруг памятника

Отношение к состоянию памятника Великой Победе со стороны городских властей удивительно, поскольку в Ярославле и области уделяется достаточно большое внимание благоустройству. В регионе уже не первый год действует губернаторская программа «Решаем вместе!». Выделяются немалые бюджетные средства.

Плитка вокруг монумента почти полностью разрушена

«Почему в год 75-летия Победы над фашизмом ни в одну из программ благоустройства не попала территория вокруг памятника павшим воинам? Это позор!» — прокомментировал ситуацию житель Ярославля, приславший фотографии в редакцию ИА REGNUM.