Кострома, 17 марта, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Костромской области большая вода подтопила участки в Судиславском, Пыщугском и Кадыйском районах региона. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Фото администрации Костромской области Паводок в Костромской области

Паводок нарушил сообщение с пятью деревнями, в которых проживает 59 костромичей. За прошлые сутки наиболее заметный подъем воды наблюдался в реках Костроме, Унже и Ветлуге. На остальных реках и озерах региона пока сохраняется ледостав. По информации муниципалитетов, в населенных пунктах создан необходимый запас дров, продуктов и лекарств.

«Каждый год первыми от паводка в области страдают Нерехта и Буйский район. Но пока там рисков нет, ситуация скорректировалась. По Нерехте рисков мы не видим в полном объеме, а что касается Буйского района, там достаточно далеко до критических отметок. В этом году, если погода не внесет коррективы, паводок ожидается гораздо мене сильный, чем был в прошлые разы. Информирование людей о паводке на муниципальном уровне осуществляется главами муниципальных образований. Упор сделан на то, чтобы доводить информацию буквально до каждого дома», — сказал директор департамента региональной безопасности Александр Белозеров.

Вопрос своевременного уведомления жителей области о паводке поднял глава региона Сергей Ситников. На еженедельном областном совещании он поручил главам подтопленных районов лично выезжать на места.

В 2019 году осенний паводок затронул пять районов области — Солигаличский, Чухломской, Октябрьский, Поназыревский и Пыщугский, вода подтопила участки в Буе и Павино. Наибольший ущерб был нанесен жителям Солигалича — разбираясь в последствиях паводка, областная прокуратура обнаружила большое количество нарушений в работе администрации Солигаличского района. Выяснилось, что об угрозе стихии чиновники предупредили лишь пятую часть жителей, чьи дома попали в зону затопления.