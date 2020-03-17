Тюмень, 17 марта, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Тюмени 17 марта в кофейнях города стартует акция «Чистый капучино». Мероприятие направлено на профилактику заболевания коронавирусом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Пресс-служба «Молодой гвардии» Тюменской области Кофейни с буклетами предлагают чашку капучино со скидкой

В ходе акции кофейни Тюмени будут предоставлять скидку в 5% на капучино при условии, что клиент предварительно вымыл руки.

«Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID‑19. Эта мера позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения», — пояснил Владимир Сбитнев.

Первую чашу ароматного капучино в честь старта акции «молодогвардейцы» Тюмени выпили в кофейне на улице Республики, 24/4. Активисты раздали брошюры и буклеты о профилактике и симптомах коронавируса COVID‑19.