Ярославль, 17 марта, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Библиотеки Ярославля продолжат свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова.

Библиотека в Ярославле

16 марта появились сообщения о том, что российские библиотеки приостанавливают свою деятельность из-за коронавируса.

«Документ министерства культуры носит рекомендательных характер. Мы ввели усиленные меры профилактики и продолжаем работу в прежнем режиме. Пока больных коронавирусом в регионе нет, значит, нет и причин для закрытия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Ахметдинова.

А вот областная универсальная научная библиотека имени Некрасова отменила часть запланированных массовых мероприятий. Что отменено, а что нет, можно узнать на сайте библиотеки. Прием читателей и выдача книг продолжаются.