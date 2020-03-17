Чита, 17 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. По данным оперативного спутникового мониторинга, который осуществляют специалисты CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», во второй декаде марта 2020 года на территории Забайкальского края ежедневно фиксируются очаги возгорания. В официальной информации исследователей сказано, что зафиксированные пожары располагаются на степных территориях, преимущественно в пойменной части рек, где уже отсутствует снежный покров.

CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» Степные пожары в Забайкалье видны из космоса

CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» Пожарная обстановка на космических снимках Бурятии и Забайкалья

«На лесных территориях действующих пожаров, по данным дистанционного зондирования Земли, не наблюдается. Обнаруженные степные пожары связаны с отжигами сухой травы. На сегодняшний день наличие сохраняющегося снежного покрова в лесах препятствует переходу огня на земли лесного фонда», — отмечают в научно-исследовательском центре космической гидрометеорологии. На сайте организации опубликованы также визуальные материалы, на которых видны сами пожары из космоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, площадь лесного фонда в Забайкальском крае составляет свыше 32 миллионов гектаров. Только за 2019 год год огонь уничтожил более полумиллиона гектаров «зелёной зоны». За лесные возгорания наказаны почти 500 жителей региона, в общей сложности они заплатили более одного миллиона рублей штрафов.

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