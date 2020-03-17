Ярославль, 17 марта, 2020, 10:34 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2019 году долги юридических лиц за топливно-энергетические ресурсы выросли на 14%. Об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ярославской областной думы рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.

Yarregion.ru Квитанция, деньги

На 1 января 2019 года долги за газ, электричество, тепло, мазут, уголь, торф перед поставщиками ресурсов составлял 5 млрд 833 млн рублей, на 1 января 2020 года долг составил 6 млрд 676 млн рублей.

Наибольшая задолженность приходится на газ (48%, 3,1 млрд), затем теплоэнергию (31%, 2 млрд), электроэнергию (15%, 1 млрд), оставшаяся часть (6%, 435 млн) приходится на торф, мазут и уголь.

Долги жителей за полученные услуги также выросли, но меньше — на 7%. Общий долг населения за коммунальные услуги составил на 1 января 2020 года 4 млрд 955 млн рублей.