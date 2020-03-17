Лиски, Воронежская область, 17 марта, 2020, 10:07 — ИА Регнум. Уникальный музей-заповедник «Дивногорье», расположенный в Воронежской области, оказался под угрозой уничтожения. Об этом сообщил председатель Воронежского отделения ВООПИиК Александр Никитин.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM В Дивногорье

«В феврале 2020 года было принято решение об изъятии у музея-заповедника «Дивногорье» пещерного комплекса в Больших Дивах в пользу епархии. Это уничтожает музей-заповедник как таковой, так как пещерный комплекс находится в основе музея. Само собой, развитие музея перечеркивается, получение статуса федерального музея улетучивается, как и пляски вокруг гордого звания объекта ЮНЕСКО», — написал на странице в социальной сети Никитин.

Он напомнил, что «Дивногорье» является одним из самых посещаемых туристами мест Воронежской области, оно известно далеко за пределами региона.

«В чем необходимость передачи — не понимаю, так как проводить службы в пещерном храме возможность имеется. Передача достопримечательности ведется без общественной огласки», — уточнил Никитин.

Речь идёт о передаче Воронежской епархии РПЦ храма Сицилийской иконы Божьей Матери — он входит в состав пещерного комплекса XIX века. Как уточнила в беседе с ТАСС и. о. директора музея Софья Кондратьева, руководство музея просило и губернатора Воронежской области, и епархию оставить музею пещерный комплекс, который ежегодно посещают 25 тыс. человек.

«Но на днях получили сообщение из дирекции земельных и имущественных отношений региона, что передача в РПЦ состоится», — отметила Кондратьева.

По словам руководителя «Дивногорья», передача «пещерного комплекса в РПЦ означает глобальную перестройку структуры музея-заповедника и, возможно, его разрушение, потому что это наше сердце — все наши туристические маршруты ведут к нему».