11:35 17.03.2020

Власти РФ действительно примут меры для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, однако делаться это будет за счёт повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал обещания Центробанка РФ принять все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность. Как полагает Комолов, в первую очередь главные задача и цель российского правительства и ЦБ будут сформулированы следующим образом — ограничение инфляции.

[[[quote-0]]]

Подробности: Жильё в копеечку: в РФ снова ждут повышения ставок по ипотеке

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от покупок чего-либо за границей, прежде всего недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Обвал рубля на фоне падения мировых цен на нефть приведёт к ещё большему снижению спроса на жильё. Такого мнения придерживается руководитель отдела маркетинга и аналитики компании «Дон-МТ» Галина Пивоварова (Ростов-на-Дону).

Перед заседанием правительства РФ президент Владимир Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Путин, Собянин и Мишустин уехали в Кремль на совещание с членами правительства в «Аурасе» Владимира Путина , сообщает телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Премьер-министр Михаил Мишустин докладывает президенту о работе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в РФ.

16:14 17.03.2020

В настоящее время Минфин РФ и правительство России вместо того, чтобы помочь гражданам пережить экономически непростые времена, занимаются показухой, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства России и ЦБ РФ обеспечить в стране экономическую устойчивость.

[[[quote-1]]]

Подробности в материале: Правительство РФ призвали рефинансировать ипотечные займы под 5−6%

16:14 17.03.2020 Первое — обеспечение финансовой стабильности, второе — поддержка основных отраслей экономики, третье — поддержка населения в условиях коронавируса, говорит Михаил Мишустин.

16:17 17.03.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин докладывает президенту о работе возглавляемой им рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. Он отмечает, что региональных решений по борьбе с инфекцией, в частности, о мерах по изоляции граждан, недостаточно. Поэтому необходимы скоординированные меры регионов и правительства РФ.

16:20 17.03.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова: «Ситуация с коронавирусной инфекцией остается достаточно сложной (…) в РФ 114 заболевших, 109 человек в стационарах, пятеро выздоровели. 104 из 114 случаев — завозные и контактыне с теми, кто приехал из других стран». «Сейчас основной приоритет для нас — нет допустить распространения инфекции в популяции», — подчеркивает Голикова.

16:22 17.03.2020 Татьяна Голикова докладывает о поставке нескольких сотен тысяч тест-систем в российские регионы. Она обещает кратно нарастить как количество тест-систем, так и количество проведенных с их помощью тестов.

16:23 17.03.2020 Первым делом тестируют на COVID-2019 прибывших из зарубежных стран, затем — контактных с ними лиц, а также людей, больных пневмонией и другими заболеваниями, пусть даже не связанными, на первый взгляд, с эпидемией коронавируса.

16:27 17.03.2020 В России готовы к использованию более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Медицинские учреждения обеспечены этими приборами, заявила чиновница. Она обратила внимание на то, что сообщения в соцсетях о неготовности системы здравоохранения РФ к борьбе с коронавирусом не соответствуют действительности. «Каких-либо поводов для паники нет», — заявила Голикова.

16:28 17.03.2020 Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов докладывает президенту РФ о влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику.

16:31 17.03.2020 Необходимо обеспечить снижение волатильности на финансовых рынках, бесперебойное снабжения населения товарами первой необходимости, а также адресную помощь отраслям и предприятиям, наиболее пострадавшим от коронавирусной эпидемии, отмечает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

16:32 17.03.2020 Правительство готово к более плотному мониторингу рынка труда и поддержке региональных программ по стимулированию занятости.

16:33 17.03.2020 Транспортные компании, попавшие в зону риска из-за коронавируса, могут получить отсрочку лизинговых платежей.

16:35 17.03.2020 Для малых предприятий вводятся отсрочки по уплате различных платежей, а также признаются форс-мажорные обстоятельства из-за коронавируса при исполнении госконтрактов.

16:38 17.03.2020 Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на то, что из КНР и Южной Кореи приходят обнадеживающие новости, в то время как во многих странах Европы ситуация очень тяжелая. «У нас есть контакты и с теми, и с другими», — отметил президент. «Благодаря оперативным, принятым заранее мерам, нам удалось сдержать массовое распространение болезни в России. Ситуация в целом находится под контролем», — подчеркнул Путин.

16:40 17.03.2020 «Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно», — обратился Владимир Путин к федеральным и региональным чиновникам. Он привел в пример центр по борьбе с коронавирусом, который Путин сегодня посетил в Москве.

16:41 17.03.2020 Президент РФ потребовал пресекать распространение вредных и недостоверных слухов, связанных с коронавирусной инфекцией. Это должно сопровождаться работой по усилению эфективности медпомощи людям, как на дому, так и в стационарах.

16:44 17.03.2020 Владимир Путин указал правительству срочно принять меры материальной поддержки сотрудникам системы здравоохранения, скорой помощи, сотрудникам Роспотребнадзора, которые заняты работой по противодействию коронавирусу. Речь идет о повышении зарплат и выплат за особые условия работы.

16:46 17.03.2020 «Я подписал указ, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», — сказал Владимир Путин. Одновременно он потребовал усилить борьбу с попытками нажиться на этом, распространяя фальсифицированные лекарства.

16:48 17.03.2020 Владимир Путин потребовал в условиях коронавирусной ситуации максимально избавить предпринимателей от избыточных проверок и неоправданных санкций.

16:50 17.03.2020 Президент отметил необходимость предусмотреть гибкий или дистанционный график работы для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста.

16:51 17.03.2020 «Я прошу граждан страны отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам», — заявил Владимир Путин. Он призвал в непростых условиях проявить солидарность, гражданскую ответственность, заботиться о тех, кому нужна помощь, в частности, о пожилых людях.

16:56 17.03.2020 России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. «Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось всё-таки сдержать массовое, хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России», — заявил Путин. Учитывая интенсивные деловые, гуманитарные и просто человеческие контакты граждан России с людьми из зарубежных стран, ситуация становится сложнее, указал президент. «Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики. В некоторых странах, таких как у наших друзей в КНР или в Республике Корея ситуация меняется и меняется к лучшему. Это совершенно очевидный факт. Мы можем только с нашими друзьями порадоваться. А вот в других государствах, в том числе европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжёлая обстановка», — отметил он. Подробности в материале: Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

17:02 17.03.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России в целом находится под контролем. Об этом он сказал сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин: Ситуация с коронавирусом в России под контролем

17:17 17.03.2020 Правительству России удалось удержать ситуацию с эпидемией коронавируса под контролем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. «Сейчас, несмотря на высокий уровень риска — нужно об этом сказать, — именно на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем», — заявил Путин. В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения, подчеркнул он. «Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно. И главное — работать на опережение. Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь. Прямая, полноценная, достоверная информированность», — отметил президент. Об этом: В целом ситуация находится под контролем — Путин о коронавирусе

17:17 17.03.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

17:19 17.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении дистанционной продажи лекарств. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Кремля. Напомним, о подписании такого указа Путин сообщил на заседании правительства РФ, посвященном, том числе, борьбе с коронавирусной угрозой. Читайте также: Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств

17:20 17.03.2020 Президент России Владимир Путин потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 марта, на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин: Объемы выпуска тест-систем на коронавирус надо нарастить

17:21 17.03.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства. government.ru

17:40 17.03.2020 Необходимо нарастить объёмы оплаты труда медиков, сотрудников Роспотребнадзора, участковых терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов и младшего медицинского персонала, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Читайте также: Путин призвал увеличить оплату труда медиков, борющихся с коронавирусом

17:43 17.03.2020 Особый график работы нужно предусмотреть для сотрудников с детьми, заявил 17 марта российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Такие меры, отметил глава государства, следует принять из-за распространения вируса COVID-19. Подробности в материале: Путин: нужно сделать для сотрудников с детьми дистанционный график работы

17:43 17.03.2020 В России активно работают над системой диагностики коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. «Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцин для его профилактики — такая работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях. Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере, научной базой для решения этой задачи в ближайшее время. Ну, а предыдущий опыт работы наших специалистов показывает, что они в состоянии решать задачи подобного рода и подобного масштаба», — заявил Путин. По тест-системам в настоящее время основная задача заключается в том, чтобы нарастить объёмы их выпуска, чему уделяетсяя необходимое внимание. Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо заняться наращиванием средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также вместимости соответствующих учреждений здравоохранений. Подробности в материале: У России хватит ресурсов для диагностики коронавируса — Путин

17:59 17.03.2020 Россия имеет в своём распоряжении все необходимые инструменты и научные ресурсы для создания вакцины от коронавируса COVID-19 в ближайший период, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны. Читайте также: Путин сообщил, на какой стадии находится разработка вакцины от COVID-19

18:01 17.03.2020 Рост цены на бензин за год совершенно неприемлем — тем более на фоне недавнего падения цен на сырую нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, когда слушал доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. «Посмотрите, у нас летний дизель вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Сейчас уж не говорю о том, что цены в два раза упали на нефть сырую… хорошо бы держаться на прежнем уровне. Больше, чем в два раза, чем инфляция», — заявил Путин. Он отметил, что несмотря на то, что, как сказал Патрушев, «бензин используется сравнительно немного в работе», проблема должна быть решена. «Обратите на это внимание. Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули! Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это», — подчеркнул он. Читайте также: Путин возмутился быстро растущими ценами на бензин

18:24 17.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства сегодня, 17 марта, заявил, что гражданам России власти должны предоставлять всю полноту информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Читайте также: Путин: Гражданам нужно предоставлять всю информацию по коронавирусу