Ярославль, 16 марта, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Ярославский театр драмы им. Ф.Г. Волкова не сыграет спектакль «Земля Эльзы» на сцене МХАТ имени Горького. Об этом сообщает официальный сайт ярославского театра.

Volkovteatr.ru «Земля Эльзы»

Спектакль должен был состояться 17 марта. Отмена связана с угрозой распространения нового коронавируса. В столице отменены все мероприятия с числом посетителей более 50 человек. В Ярославле спектакли пока не отменены.

«Особо хотим отметить, что сам Волковский театр работает в обычном режиме и все спектакли состоятся согласно расписанию. Как мы писали ранее, у нас приняты и выполняются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты вашего здоровья», — сообщили в театре им. Ф.Г. Волкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Ярославской области было объявлено о новых мерах профилактики коронавируса: школы и средние учебные заведения переведны на свободное посещение, а вузы на дистанционное обучение. Рекомендовано отменить проведение массовых мероприятий. В больницах введен масочный режим. Официально заболевших на территории региона пока нет. При этом область находится близко к столице, немалая часть людей работает в Москве.