Кострома, 16 марта, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Студенты Костромского государственного университета будут учиться в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Костромской Государственный Университет

«Если будет введен дистанционный формат работы, в КГУ отменят все массовые мероприятия, включая научные конференции, фестивали, спортивные соревнования, масштабные мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы и ежегодного творческого конкурса «Студенческая весна», а также временно прекратят работу обучающие и подготовительные курсы и художественная школа КГУ. Все это — меры предосторожности и профилактики, которые могут быть введены в случае необходимости. На текущий момент Костромской госуниверситет работает в обычном режиме», — говорится в официальном сообщении КГУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении руководства вуза перевести общение преподавателей и студентов в онлайн-режим. Это планировалось сделать с 18 марта 2020 года в профилактических целях, в том числе, ради предотвращения распространения COVID-19.

«Мы лучше проведем «Студенческую осень» вместо «Студенческой весны», чем подвергнем наших ребят опасности. Все ради профилактики», — сообщил костромскому информационному порталу K1NEWS.RU ректор опорного вуза Александр Наумов.

Что стало причиной резкой смены планов, в университете не пояснили. В случае, если режим дистанционного обучения в КГУ все же внедрят, студенты получат доступ к знаниям через специально разработанную систему (СДО КГУ) и электронную почту.