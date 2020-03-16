Чебоксары, 16 марта, 2020, 19:56 — ИА Регнум. На 2 апреля в Арбитражном суде Чувашии назначено предварительное судебное заседание по иску зампрокурора Ленинского района Чебоксар в отношении электроаппаратного завода и университета из Уфы. Заявитель требует взыскать 284 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

В суд вышел заместитель прокурора Ленинского района Чебоксар в интересах России в лице Минобрнауки РФ. Ответчиками выступают акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ) и Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ). Заявитель просит взыскать «в солидарном порядке» 284 млн рублей, которые были получены «в качестве субсидии для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведенных ФГБОУ ВО УГНТУ».

В своём заявлении истец ссылается, в частности, на договор, заключённый в 2010 году между Минобрнауки России и ЧЭАЗ «с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства «Разработка и организация серийного производства мощных высоковольтных частотно-регулируемых приводов (ВЧРП)». В надзорном ведомстве также отмечают, что проект реализовался «в кооперации» с вузом, считая, что он являлся «головным исполнителем комплексного проекта».

«По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что АО «ЧЭАЗ» не достигнуты основные целевые индикаторы, предусмотренные договором […], что в соответствии с его условиями является основанием для взыскания выделенной субсидии в доход федерального бюджета», — считает истец.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

В документе отмечается, что Минобрнауки России представило письменные пояснения, в которых просило удовлетворить исковые требования.

В свою очередь, представители электроаппаратного завода в своём отзыве указывают, что условия предоставления субсидии выполнены обществом полностью, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

В марте Арбитражный суд Чувашии вынес решение об отложении предварительного судебного заседания на 2 апреля 2020 года.