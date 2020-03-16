Майкоп, 16 марта, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса усиливают на территории Республики Адыгея. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе главы республики по итогам совещания, посвящённом вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса. Мурат Кумпилов поручил в кратчайшие сроки определить алгоритм действий для руководителей муниципалитетов и ведомственных учреждений на случай выявления коронавируса, обеспечить наличие необходимого оборудования и медикаментов.

Пресс-служба главы Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«От наших правильных и быстрых действий зависит здоровье и жизни людей. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность за свой участок работы», — сказал Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера правительства республики Натальи Широковой, в настоящее время под наблюдением медиков находятся 22 человека, прибывших в республику из-за границы. В отношении 46 человек карантин снят. На стационарном лечении остаётся один пациент с диагнозом ОРВИ, анализы уже подтвердили, что коронавируса у него нет.

В регионе усилены меры профилактики — в школах и детсадах проводится ежедневная дезинфекция, также усилен пропускной контроль. В настоящее время введён режим свободного посещения в дошкольных учреждениях, школы работают в обычном режиме, вузы переходят на дистанционное обучение.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что врачи региона владеют методиками выявления коронавируса. В учреждениях здравоохранения имеется необходимый запас лекарств и медицинских масок, также республиканская аптечная база закупила 40 тыс. одноразовых масок.

В регионе разработан план действий на случай выявления инфекции: определены лечебные учреждения, которые будут задействованы для приёма больных как в городах, так и в районах республики. Для изоляции людей, контактировавших с больными, может быть использован один из санаториев региона.

Запас продовольствия в регионе достаточный, ажиотажа в магазинах нет, отметил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов.

Мурат Кумпилов поручил руководителям министерств и ведомств держать ситуацию на постоянном контроле, информировать население о необходимости профилактики и нежелательности участия в массовых мероприятиях.

Также глава Адыгеи подписал указ «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)». Документом ограничивается проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек, ограничиваются служебные командировки.