Брюссель, 16 марта, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Власти Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в страны шенгенской зоны для граждан стран, в эту зону не входящих, сообщает 16 марта издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

MPD01605 Флаг ЕС

По утверждению издания, о принятии такого решения может быть объявлено 16 марта.

При этом издание отмечает, что страны ЕС, не включённые в шенгенскую зону, получат предложение присоединиться к этому запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии.

Официальных подтверждений этой информации нет.