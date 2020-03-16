Ярославль, 16 марта, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В больницах Ярославской области с 16 марта введен масочный режим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врачи и медицинский персонал должны работать в масках, кроме того, происходит ежедневный контроль температуры тела сотрудников.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области, режим введен приказом регионального управления Роспотребнадзора. На прошлой неделе на вопросы о том, почему сотрудники больниц работают без масок, в департаменте отвечали, что для этого нет оснований.

Судя по всему, меры носят превентивный характер. Подтвержденных случаев коронавируса на территории региона официально нет, нет и эпидемии гриппа и ОРВИ.