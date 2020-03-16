Челябинск, 16 марта, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Медицинские маски нужно распределять по регионам централизованно. С таким предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В медицинской маске

Глава Южного Урала предлагает наладить работу по централизованному распределению масок. Поступать они должны по фиксированным ценам. Всё это поможет создать неснижаемый запас, а также минимизировать последствия распространения коронавируса, считает губернатор Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках Челябинской области возник дефицит масок. Отмечается он и в других регионах России.

При этом, по данным областного минздрава, для учреждений здравоохранения создан необходимый запас масок.