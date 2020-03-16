Киев, 16 марта, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Украина завершила детальный анализ возможностей, которые открываются перед экономикой страны в связи с подписанием нового контракта на транзит, сообщил 16 марта исполнительный директор госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По словам чиновника, детальный анализ завершили на прошлой неделе, после чего документ был передан на рассмотрение наблюдательному совету «Нафтогаза».

Витренко воздержался от подробностей, но сообщил, что если говорить о цифрах, речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих 5 лет.

«Наглядная демонстрация преимуществ нового транзитного контракта — поскольку он заключен по европейским правилам, теперь Газпром не может заблокировать использование украинской газотранспортной системы для транзита третьими сторонами. А это — дополнительные доходы для Украины и дополнительные плюсы для внешней политики Украины, для нашего статуса в Европе», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что новый пятилетний газовый контракт между Украиной и Россией был подписан в конце 2019 года.

Сегодня, 16 марта, стало известно, что оператор ГТС Украины впервые в истории совершил транзит первых объемов газа между Венгрией и Словакией по заказу немецкого энергетического трейдера.