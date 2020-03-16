Кострома, 16 марта, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В Костромской области спрос на туры за границу упал в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители туристической отрасли. На фоне пандемии коронавируса жители региона отзывают текущие брони, но не перестают надеяться на лучшее и заказывают путевки на летне-весенний сезон.

Пляж

«Спрос на туры за рубеж действительно сократился в три раза. Февраль был необычно хороший в плане бронирования. Спад начался с начала марта — как нефть дала падение, укрепились тревожные настроения из-за коронавируса. Ситуация продолжает ухудшаться. Сейчас люди в основном покупают путевки в Турцию, Арабские Эмираты, Кубу, Доминикану. Хотя появилась информация, что Доминикану тоже скоро закроют для российских туристов, мы ее проверяем», — рассказал руководитель костромского отделения турагентства 1001 тур Илья Козлов.

Люди понимают, что ситуация с коронавирусом не постоянная. Брони идут на перспективу — лето и весну. Самые популярные направления отдыха костромичей — Турция, Тунис и Кипр. Думаю, в связи с ситуацией многие изменят свои платы и переориентируются на российский юг, здесь стоит ожидать повышения спроса, — предположила агент фирмы «Росс-Тур» в Костроме Кристина Сахарова.

При спаде на поездки за рубеж представители костромских туристических агентств не заметили повышения спроса на путешествия внутри России.