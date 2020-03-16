Ярославль, 16 марта, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Капитан ярославского «Локомотива» шведский защитник Стаффан Кронвалль завершил профессиональную карьеру, сообщает портал Svt Sport.

Сайт ХК «Локомотив» Стеффан Крунвалль

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 9 (1+8) очков при отрицательном показателе полезности «-6». За шесть матчей плей-офф Кубка Гагарина швед отдал одну голевую передачу.

Всего за 8 лет в стане «железнодорожников» Кронвалль сыграл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очков. С ярославскими фанатами он попрощался в социальных сетях клуба.

«Каждая история в жизни имеет своё начало и свой конец. Конец моей истории получился не таким, как я мечтал, не таким, каким я видел его во сне, но это моя история. За последние 8 лет мы вместе пережили множество удивительных моментов. Я буду помнить и перебирать эти моменты в своей памяти до тех пор, пока я живу. Болельщики «Локомотива» всегда с теплотой относились ко мне и моим близким. Благодаря этому Ярославль стал для нас вторым домом, за что я и моя семья очень благодарны. Я также хочу сказать спасибо руководству, спонсорам, персоналу, тренерам и игрокам, с которыми я работал все эти годы. Особая благодарность Даниилу Апалькову и Егору Аверину, с которыми мне посчастливилось провести в «Локомотиве» все 8 лет и которые очень помогали мне на протяжении всего пути. Спасибо за всё хоккейному клубу «Локомотив» и городу Ярославлю. Вперёд, «Локо»!», — написал Стаффан Кронвалль.

В России защитник также успел сыграть за череповецкую «Северсталь». В 2013 году он завоевал золото чемпионата мира в составе сборной Швеции.