Кишинёв, 16 марта, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Молдавии создавшие правящую коалицию социалисты и демократы сформировали новое правительство. Как передает ИА REGNUM, пост премьера сохранил Ион Кику, а министерские посты поделили примерно поровну между выдвиженцами Демпартии и Партии социалистов.

Gov.md Ион Кику проводит заседание правительства Молдавии

При этом многие ключевые портфели, включая пост главы МИД, вице-премьера по «реинтеграции», министров обороны, просвещения и экономики, достались демократам. Так, главой МИД станет Олег Цуля, вице-премьером по «реинтеграции» — Кристина Лесник, уже занимавшая этот пост в правительстве демократа Павла Филипа. Минобороны возглавит бывший глава МВД демократ Александр Пынзарь, минэкономики — Сергей Райлян, а минпросвещения — Игорь Шаров.

Остальные посты (МВД, минфин, минюст, минздрав и минсельхоз) сохранили прежние министры от социалистов.

Ранее 16 марта социалисты и демократы подписали соглашение о создании коалиции в парламенте Молдавии. Обе партии обязались выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом и все ранее заключенные международные договоренности.