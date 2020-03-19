20:34 16.03.2020

В Подмосковье для профилактики коронавируса в шести региональных вузах перейдут на дистанционное обучение студентов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

[[[quote-4]]]

Подробности в материале: Региональные вузы Подмосковья временно перейдут на дистанционное обучение

Об этом: Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Число жертв нового коронавируса в Италии возросло на 249 — до 2158 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

20:38 16.03.2020

Магазины Подмосковья располагают достаточным количеством продуктов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

[[[quote-5]]]

Читайте подробнее: В Подмосковье достаточный запас продуктов питания — губернатор

20:45 16.03.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о временном закрытии въезда для иностранных граждан.

21:01 16.03.2020 За нарушение карантина по коронавирусу в Аргентине введена уголовная ответственность. Читайте также: В Буэнос-Айресе призвали сообщать о нарушениях карантина по телефону

21:04 16.03.2020 Смертельный случай от вируса COVID-19 зарегистрирован в Доминиканской Республике, пишет 16 марта газета HOY. Умерла женщина 46 лет, недавно приехавшая из Испании. Гражданкой какой страны она является, не уточняется. У женщины в анамнезе ВИЧ. Читайте также: В Доминиканской Республике зафиксирована смерть от вируса COVID-19

21:04 16.03.2020 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в видеообращении к нации объявил о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. Подробности в материале: Канада закрывает границу из-за коронавируса

21:13 16.03.2020 На борьбу с коронавирусом нового типа Азиатский банк развития (АБР) в качестве гранта выделил Таджикистану 100 тысяч долларов. Средства потратят на покупку масок, перчаток и термосканеров. Читайте также: АБР выделил Таджикистану $100 тысяч на борьбу с коронавирусом

21:18 16.03.2020 Турция приостанавливает авиационное пассажирское сообщение еще с шестью странами мира из-за ситуации с коронавирусом, заявил 16 марта журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, с этого момента к 14 ранее объявленным странам, с которыми Турция прекратила авиасообщение, добавляются ещё шесть — Египет, Ирландия, ОАЭ, Британия, Швейцария и Саудовская Аравия. Читайте также: Турция прекратила воздушное сообщение еще с шестью странами мира

21:22 16.03.2020 Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом: Россия с 18 марта закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

21:27 16.03.2020 В Москве за одни сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания новым типом коронавируса, что увеличило статистику в полтора раза. Страны Евросоюза охвачены пандемией, однако до последнего момента транспортное сообщение с ними было свободным. Все СМИ и органы власти непрерывно говорят об окутавшем планету вирусе. Граждане взволнованы, однако унять свои страхи не могут, поскольку нет ответа на простой на первый взгляд вопрос: как узнать, подхватил ты уже новую болезнь или нет? На открытом правительством РФ новом сайте стопкоронавирус. рф написано чётко: «Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на новый коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран), жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы один случай коронавируса, или у тех, кто контактировал с заболевшими». Читайте подробнее: Игра в анализы на COVID-19: как провериться?

21:27 16.03.2020 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил чиновникам убедить население в необходимости чаще окуривать помещения, используя траву гармала (могильник обыкновенный). Данная мера, по мнению главы страны, должна помочь в борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Президент Туркмении приказал ударить могильником по коронавирусу

21:33 16.03.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда иностранных государств для обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства. Подробности в материале: Мишустин обсудил ситуацию с коронавирусом с премьер-министрами других стран

21:34 16.03.2020 В настоящий момент в мире почти 180 тыс. человек заразились уханьским коронавирусом, более 8000 заболевших погибли. Мировая экономика потеряла из-за эпидемии многие миллиарды долларов. Подробности в материале: Джонсон: страны G7 помогут мировым рынкам справиться с коронавирусом

21:34 16.03.2020 Упаковки с медицинскими масками. (сс) BMF. ZA Wien

21:35 16.03.2020 Арнольд Шварценеггер из-за коронавируса попал под действие распоряжения властей Калифорнии о запрете покидать свой дом людям, чей возраст превышает 65 лет. Об этом звезда Голливуда сообщил 16 марта в своём Instagram. Читайте также: Арнольд Шварценеггер из-за коронавируса сидит в изоляции в Калифорнии

21:37 16.03.2020 Из-за всемирной пандемией коронавируса Covid-19 для предотвращения дальнейшего распространения инфекции временной приостановлено авиасообщение Киргизии с 13 зарубежными городами. Читайте также: Пандемия коронавируса: Киргизия отменила авиарейсы в 13 зарубежных городов

21:40 16.03.2020 Личный приём граждан временно прекращён российским консульством в Сербии, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства. Эти меры связаны с распространением вируса COVID-19. Обращения граждане могут направить в диппредставительство в электронном виде. Читайте подробнее: В Сербии российское консульство перестало вести личный приём граждан

21:40 16.03.2020 Дмитрий Медведев пообещал, что поставки нефтепродуктов, еды и других товаров из России в Киргизии будут осуществляться в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Читайте также: Коронавирус не повлияет на поставки ГСМ и товаров из России в Киргизию

21:44 16.03.2020 В настоящий момент в Бразилии зарегистрированы 218 случаев заражения COVID-19. Инфекция может подтвердиться у президента Бразилии Жаира Болсонару — ему предстоит очередной тест на заболевание. Об этом: Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки отменила 90% иностранных полетов

21:45 16.03.2020 Исполнение республиканского бюджета Киргизии в 2020 году может составить около 85% от ранее утвержденного плана. Ситуация связана в том числе с распространением коронавирусной инфекции в соседних странах и в мире. Читайте также: Коронавирус: глава Киргизии поручил чиновникам экономить бюджетные деньги

21:56 16.03.2020 Посольство США в столице Киргизии с 17 марта отменило все собеседования на получение неиммиграционной визы. Причиной для этого послужила пандемия коронавируса COVID-19 Подробности в материале: Посольство США в Киргизии отменило визовые интервью из-за коронавируса

22:00 16.03.2020 Британский актёр Идрис Эльба, известный зрителям по фильму «Тор», заявил о том, что он заразился коронавирусом.

22:06 16.03.2020 О заражении вирусом COVID-19 сообщил 16 марта британский актёр Идрис Эльба в Twitter. По словам Эльбы, он сегодня, 16 марта, пройдя тест, узнал, что болен новым коронавирусом. Актёр отмечает, что у него хорошее самочувствие и нет симптомов болезни. Он поместил себя в карантин. Об этом: Британский актёр Идрис Эльба подхватил вирус COVID-19

22:15 16.03.2020 В течение прошедшей недели в мире произошел заметный рост заболеваемости коронавирусом COVID-2019, и большинство случаев заражения были выявлены за пределами КНР, заявил 16 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, скачку заболеваемости не помешали принятые меры, в числе которых масштабное прохождение тестов, отмена массовых мероприятий и карантин. Читайте также: Глава ВОЗ заявил о резком скачке заболеваемости коронавирусом в мире

22:19 16.03.2020 Тест на коронавирус журналистки Микелы Персико, девушки защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругами, дал положительный результат. О диагнозе Микела сообщила в своем инстаграме.

22:22 16.03.2020 Бывший футболист иранской сборной Джалал Хоссейни внес вклад в общенациональную кампанию по борьбе с дальнейшим распространением смертельного коронавируса, пожертвовав средства жителям провинции Гилян. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта. Читайте также: Иранский футболист внёс вклад в кампанию по борьбе с коронавирусом

22:24 16.03.2020 15 марта иранский поп-певец Роозбех Нематоллахи провел концерт без зрителей в башне Милад в качестве поддержки борьбы с пандемией коронавируса, известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Иранский певец провёл концерт в поддержку борьбы с COVID-19

22:25 16.03.2020 15 марта посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани и глава кувейтского Общества Красного Полумесяца Хиляль ас-Сайер выразили готовность двух стран к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Иран и Кувейт призвали к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

22:26 16.03.2020 Вследствие распространения нового коронавируса COVID-19 шведский Риксдаг был вынужден существенным образом изменить порядок своей работы. Для обеспечения функционирования парламента даже в случае заболевания большого числа депутатов было принято решение ограничить число парламентариев, необходимое для принятия решений в палате. Так, в течение двух следующих недель в голосованиях, проводимых в Риксдаге, будут участвовать лишь 55 из 349 депутатов от каждой из восьми парламентских партий. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio. Читайте также: Из-за коронавируса парламент Швеции сократился на 85%

22:27 16.03.2020 14 марта постоянный представитель Ирана при ООН в Нью-Йорке Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции США препятствуют усилиям иранского правительства и народа по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Посол Ирана: санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом

22:27 16.03.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке всех реформ в стране, в том числе и пенсионной.

22:27 16.03.2020 Досрочные парламентские выборы 12 апреля в Северной Македонии могут быть перенесены из-за коронавируса. Читайте также: Партии Македонии требуют переноса досрочных выборов из-за коронавируса

22:29 16.03.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ еврозоны. «С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней», — сказал Макрон в телеобращении.

22:30 16.03.2020 15 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал жестокие односторонние санкции США главным препятствием в борьбе с опасным коронавирусом, а также отметил, что Иран и весь мир с успехом оставят позади данный этап. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Зариф: жестокие санкции США препятствуют успешной борьбе с коронавирусом

22:31 16.03.2020 Музеи и мемориалы будут закрыты в Индии до 31 марта в связи с угрозой коронавируса. Подробности в материале: Власти Индии издали распоряжение о закрытии всех музеев и памятников

22:32 16.03.2020 Глава КНР Си Цзиньпин от имени китайского правительства и народа выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Президент Китая выразил соболезнования Роухани в связи с гибелью людей

22:34 16.03.2020 Соответствующий план правительства Швеции был разработан в соответствии со степенью нанесённого экономического ущерба шведским предприятиям. Одной из таких компаний является крупнейший шведский авиаперевозчик SAS, который 15 марта был вынужден объявить о сокращении рабочий мест на целых 90%. Об этом 16 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: Правительство Швеции поможет пострадавшим из-за коронавируса компаниям

22:35 16.03.2020 Министерство иностранных дел Швеции обратилось к своим гражданам, находящимся за границей, с соответствующим призывом не возвращаться, а остаться в странах их настоящего пребывания. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Из-за коронавируса МИД Швеции не рекомендует гражданам возвращаться домой

22:40 16.03.2020 Американской стороне следует снять санкции с Ирана на фоне эпидемии вируса COVID-19, заявляет 16 марта МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские санкции бьют «по фундаментальным правам человека в Иране». Жители Ирана из-за наложенных американцами санкций не получают доступа к необходимым медикаментам. Американцы ведут в отношении иранцев антигуманную политику. Об этом: Москва призвала Вашингтон снять санкции с Тегерана

22:43 16.03.2020 Границы Европейского союза и Шенгенской зоны будут закрыты как минимум на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Макрон: Границы ЕС и Шенгена закрываются как минимум на 30 дней

22:47 16.03.2020 Болгария с 18 марта вводит временный запрет на въезд для граждан 15 стран, в которых наблюдается значительный рост случаев заражения новым коронавирусом. На граждан России данные ограничения не распространяются. Читайте также: Болгария вводит запрет на въезд для граждан 15 стран

22:51 16.03.2020 Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения. «Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в комментарии ведомства. Дополнительных подробностей о заболевших минздрав не сообщает. Об этом: В Киеве подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом

22:55 16.03.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая Республика уходит в тотальную изоляцию как минимум на две недели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Макрон: Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию

22:55 16.03.2020 Все проходящие реформы, в том числе пенсионная, приостановлены правительством Франции на период эпидемии коронавируса. Подробности в материале: Во Франции на период эпидемии приостановили пенсионную реформу

22:58 16.03.2020 Вспышка коронавирусной пневмонии на территории США может завершиться в июле-августе текущего года, заявил 16 марта американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, на такой вариант развития событий рассчитывают власти США. При этом Трамп признал, что распространение инфекции «может продлиться и дольше». Читайте также: Трамп заявил, что коронавирус исчезнет к концу лета. Но это не точно…

22:58 16.03.2020 О трёх новых летальных исходах заражения вирусом COVID-19 в Канаде сообщает 16 марта телеканал CTV. Информация получена от минздрава провинции Британская Колумбия. Все новые смерти произошли в доме престарелых в Северном Ванкувере, в котором умер первый инфицированный коронавирусом в Канаде. Подробности в материале: В Канаде от коронавируса умерли четыре человека

23:09 16.03.2020 «Это весомый экономический пакет… Наводнение не победить одними швабрами и ведрами», — заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Читайте подробнее: Правительство Италии утвердило €25 млрд на борьбу с коронавирусом

23:18 16.03.2020 Предвыборная парламентская кампания временно прекращена в Сербии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщили 16 марта в пресс-службе сербского центризбиркома. «Предвыборная деятельность продолжится после прекращения чрезвычайного положения», — сообщили в ЦИК страны. Подробности в материале: В Сербии прекратили парламентскую предвыборную кампанию

23:29 16.03.2020 Чрезвычайное положение объявлено в Коста-Рике на фоне распространения вируса COVID-19, сообщается в опубликованном 16 марта заявлении руководства страны. Сан-Хосе закрывает с 18 марта границы, которые смогут пересечь лишь граждане страны и постоянно проживающие в Коста-Рике иностранцы. Границы для въезда для остальных иностранцев отсроются, как ожидается, после 12 апреля 2020 г. Подробности в материале: В Коста-Рике объявлено чрезвычайное положение

23:29 16.03.2020 Евразийский экономический союз обнулит или снизит ввозные пошлины на ряд медицинских товаров из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение принял 16 марта Совет Евразийской экономической комиссии. Об этом: Страны ЕАЭС обнулят или снизят ввозные пошлины на медицинские товары

23:30 16.03.2020 «Мы хотим закрыться, но они должны сказать нам, чтобы все закрылись», — заявил глава ассоциации Эдриан Камминс. Подробности в материале: Ирландские пабы обратились к правительству с просьбой их закрыть

23:37 16.03.2020 Результаты лабораторных анализов пациента ещё не пришли, если заболевание коронавирусом подтвердится, то это будет второй случай гибели человека от COVID-2019 на Украине. Читайте подробнее: На Украине произошёл случай гибели пациента с подозрением на коронавирус

23:38 16.03.2020 Темпы распространения коронавируса COVID-19 на территории Британии могут возрастать и даже удваиваться каждые пять-шесть дней, сообщил 16 марта британский премьер-министр Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции, транслируемой через Twitter. По мнению Джонсона, приближается такой этап пандемии, после которого скорость заражения может резко возрасти. Читайте также: Джонсон заявил, что темпы заражения COVID-19 могут возрастать в разы

23:43 16.03.2020 Ранее власти Маврикия уже запретили въезд для граждан Ирана, Южной Кореи, Китая и Италии, где отмечены наиболее сильные вспышки заболевания COVID-19. Подробности в материале: Туристам из Великобритании и ЕС запретили въезд на Маврикий

23:46 16.03.2020 В сеть выложили фотографии пустых входов и площадей одного из крупнейших парков компании Disney — Walt Disney World («Мир Уолта Диснея») в Орландо (штат Флорида, США). Снимки были опубликованы 16 марта на Twitter-странице BlogMickey. Подробнее в новости: «Жуткие фото»: в сеть выложили снимки пустых парков Walt Disney World

23:51 16.03.2020 Нетаньяху допустил возможность введения локального карантина по коронавирусу. Подробности в материале: Премьер-министр Израиля заявил, что всеобщего карантина в стране не будет

23:53 16.03.2020 Статуя Свободы в Нью-Йорке с 16 марта закрыта для посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Туристам, которые уже приобрели билеты, будут выплачены компенсации, сообщает Управление национальных парков США. Подробности в материале: Статуя Свободы закрылась для посетителей из-за коронавируса

23:56 16.03.2020 Очередной турист оказался инфицирован новым коронавирусом на Сейшельских Островах, сообщает 16 марта CGTN Аfrica. Сегодня, 16 марта, стало известно, что заболела голландская туристка, приехавшая на острова со своим мужем. Он уже несколько дней находится в карантине как заражённый вирусом COVID-19. Таким образом, в стране сейчас четыре человека заражены коронавирусом. Предыдущие случаи заражения COVID-19 на Сейшелах выявлены 14 марта. Заражённые — вернувшаяся из Италии супружеская пара. Читайте подробнее: На Сейшельских Островах COVID-19 найден у четверых человек

00:07 17.03.2020 Отмечается, что исследование на коронавирус в США проводится лишь избирательно и не у всех пациентов. Об этом: Число заражённых коронавирусом возросло в США вдвое за три дня

00:08 17.03.2020 Двое новых заболевших — молодая пара, недавно прилетевшая из Лондона. Читайте также: В Косово выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом

00:17 17.03.2020 Перенос второго тура муниципальных выборов во Франции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 объявил французский президент Эммануэль Макрон 16 марта, в своем телеобращении к гражданам страны. Читайте также: Во Франции перенесли второй тур муниципальных выборов

00:22 17.03.2020 Власти Объединенных Арабских Эмиратов призвали своих граждан возвращаться в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны. По их данным, жителям ОАЭ необходимо скорее вернуться обратно в страну из-за отмены авиарейсов из ряда стран и закрытия границ. Подробности в материале: ОАЭ призвали граждан возвращаться в страну из-за угрозы коронавируса

00:25 17.03.2020 В Рижском порту продолжают обслуживаться грузы и приняты меры безопасности, чтобы свести контакты между людьми к минимуму из-за угрозы коронавируса. Читайте также: Командам иностранных судов в порту Риги запрещено сходить на берег

00:33 17.03.2020 Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории Турции достигло 47 человек, из них 29 выявлены за последние сутки, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Турции в три раза выросло число заразившихся коронавирусом

00:46 17.03.2020 Число зараженных коронавирусом нового типа в Индии достигло 114 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные индийского минздрава. Эти данные не включают в себя умерших от заболевания — в Индии выявлено два случая смерти от коронавируса нового типа, а также 13 человек, которые выздоровели. Отмечается, что среди заболевших COVID-19 17 человек являются иностранными гражданами. Также Индия ограничила авиаперелеты в страну для жителей Евросоюза, Турции и Великобритании с 18 марта. Об этом: Число заболевших COVID-19 в Индии выросло до 114 человек

00:49 17.03.2020 Американские граждане должны временно прекратить поездки по стране и посещения заведений общественного питания из-за коронавируса COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп 16 марта на брифинге в Белом доме. Кроме того, по словам американского лидера, гражданам также следует избегать собраний с участием более 10 человек. Читайте также: Трамп попросил отказаться от поездок по США и походов в рестораны

01:11 17.03.2020 Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании достигло 1543. Об этом свидетельствуют данные британского департамента здравоохранения и социальной защиты. Читайте также: Уже более 1500 человек заразились коронавирусом в Великобритании

01:35 17.03.2020 Соблюдение частичного запрета на передвижение граждан по территории Франции будут контролировать более 100 тыс. сотрудников полиции, объявил глава французского МВД Кристоф Кастанер 16 марта на пресс-конференции в Париже. Читайте подробнее: Во Франции контроль за перемещениями людей поручат 100 тыс. полицейских

01:47 17.03.2020 Положительный результат на коронавирус показал тест заместителя министра экономики Бразилии Маркуса Троиху, который был на встрече с президентом США Дональдом Трампом, 16 марта сообщает портал G1. Об этом: СМИ: еще один чиновник из Бразилии заразился COVID-19

01:47 17.03.2020 Власти Туниса приняли решение о закрытии границ из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Ильяс аль-Фахфах в эфире национального телевидения. «Закрываются воздушные и сухопутные границы для всех коммерческих рейсов, кроме поставок грузов и рейсов для эвакуации граждан», — заявил он. Об этом: Тунис закрывает границы из-за пандемии коронавируса

02:13 17.03.2020 Решение выделить около $30 млрд для противостояния экономическим проблемам из-за коронавируса нового типа приняли бразильские власти, заявил министр экономики страны Паулу Гедес 16 марта на пресс-конференции. Об этом: Бразилия потратит почти $30 млрд для поддержки экономики

02:18 17.03.2020 Белый дом США ввел временные ограничения на посещение прессой мероприятий в администрации американского президента из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Читайте также: Белый дом США ограничил доступ на пресс-конференции из-за коронавируса

02:21 17.03.2020 Известный дизайнер и пользователь Twitter BossLogic опубликовал пародию на постер фильма «Прочь» Джордана Пила, связанную с темой эпидемии коронавируса. Изображение было выложено 16 марта на его странице. Подробнее в новости: Художник выпустил шутливый постер на тему фильма «Прочь» и коронавируса

02:23 17.03.2020 В связи с эпидемией коронавируса видеосервис YouTube временно вынужден будет больше полагаться на автоматическую модерацию контента. об этом 17 марта сообщил портал Engadget. Читайте подробнее: YouTube временно введёт приоритет автоматической модерации роликов

02:52 17.03.2020 Чили просит другие страны эвакуировать своих граждан с круизного судна Silver Explorer, на борту которого выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич сообщил 16 марта на пресс-конференции, транслировавшейся в Periscope. Читайте подробнее: Чили просит другие страны эвакуировать своих граждан с круизного лайнера

02:59 17.03.2020 Жителям Белоруссии необходимо сосредоточиться на работе и не впадать в панику из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает телеканал СТВ. «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заявил он. Читайте подробнее: «Трактор всех вылечит!» — Лукашенко рассказал о борьбе с COVID-19

03:12 17.03.2020 Минздрав Бразилии заявил о намерениях привлечь как можно больше врачей на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Бразилия намерена привлечь больше врачей на борьбу с коронавирусом

03:15 17.03.2020 Перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса в России пока не предвидится, однако полностью исключать такой возможности не стал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Подробности в материале: В Рособрнадзоре оценивают перенос сроков ЕГЭ из-за коронавируса

03:16 17.03.2020 За сутки в мире заразились коронавирусом 13 903 человека, умерли от него 862 человека. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано почти 14 тыс. заражений коронавирусом

03:34 17.03.2020 Быстрое распространение коронавируса в Испании требует скорейшего возвращения российских граждан на родину, сообщили 16 марта в пресс-службе посольства РФ в этой стране. Читайте также: Посольство РФ в Испании призвало туристов скорее вернуться на родину

03:51 17.03.2020 Съёмки четвёртой части «Матрицы» были приостановлены в Германии из-за объявленной пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил журнал Variety. Читайте подробнее: Съёмки «Матрицы 4» в Германии приостановлены из-за коронавируса

03:57 17.03.2020 В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 17 марта сообщает в своем Telegram-канале. Читайте подробнее: Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса

03:59 17.03.2020 Первичные выборы партий США в штате Кентукки были перенесены на июнь в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил госсекретарь штата Майкл Адамс на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В штате Кентукки перенесли праймериз из-за коронавируса

04:15 17.03.2020 Австралийский авиаперевозчик Qantas решил сократить количество международных авиарейсов на 90% из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании. Сообщается, что также будут сокращены и внутренние рейсы на 60%. Эти меры затронут и дочернюю компанию Jetsar. Ограничения будут действовать до конца мая. Об этом: Авиакомпания Австралии сокращает число рейсов из-за коронавируса

04:33 17.03.2020 Колумбийские власти решили закрыть границы страны в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, заявил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter. Читайте также: Колумбия закрывает границы из-за угрозы COVID-19

04:44 17.03.2020 Новых 84 случая заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 8320 человек. Читайте также: Новых 84 случая заболевания COVID-19 выявили в Южной Корее

04:58 17.03.2020 Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Египте достигло 166, из них 40 зафиксированы за прошедшие сутки, заявил представитель египетского минздрава Халед Мугахед 16 марта на пресс-конференции. Читайте подробнее: В Египте за сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19

05:05 17.03.2020 Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 21 человека, в то время как еще 13 человек скончались от инфекции. Об этом 17 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае от коронавируса за сутки умерли 13 человек

05:05 17.03.2020 В Венесуэле объявлен карантин на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению. Читайте подробнее: В Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса

05:18 17.03.2020 Количество людей с диагнозом COVID-19 в Канаде достигло 424, из них 120 — новые случаи, 16 марта сообщается на сайте канадского правительства. Читайте также: В Канаде количество пациентов с коронавирусом превысило 400 человек

05:23 17.03.2020 Все пассажирские рейсы в Сальвадор отменяются с 16 марта по решению президента страны Найиба Букеле, сообщает агентство Reuters. Об этом: Сальвадор закрывает пассажирское авиасообщение

05:29 17.03.2020 Число пациентов с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом нового типа на территории Мексики составило 82 человека после выявления за последние сутки 29 новых случаев, объявил генеральный директор службы профилактики минздрава Мексики Рикардо Кортес 16 марта на брифинге. Читайте также: В Мексике количество зараженных коронавирусом выросло на треть

05:32 17.03.2020 Министерство обороны США максимально поддержит гражданские власти в борьбе с новым коронавирусом, несмотря на ограниченность ресурсов ведомства. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Пентагона. Подробности в материале: Пентагон поможет в борьбе с коронавирусом, но ограничен в ресурсах

05:40 17.03.2020 Количество летальных исходов из-за заболевания COVID-19 достигло 85 после гибели еще 11 пациентов за последние сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса 16 марта на своем сайте. Читайте подробнее: В США от коронавирусной инфекции скончались 85 человек

05:44 17.03.2020 Правительство Новой Зеландии намерено выделить $7,36 млрд на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в официальном обращении. Читайте подробнее: Новая Зеландия потратит более $7 млрд на защиту экономики

05:58 17.03.2020 Решение запретить передвижение внутри Эквадора и ввести комендантский час с 17 марта из-за эпидемии коронавируса приняли эквадорские власти, сообщил президент страны Ленин Морено 16 марта на своей странице в Twitter. Об этом: В Эквадоре из-за коронавируса установили комендантский час

06:05 17.03.2020 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заручился поддержкой лидеров стран G7 по проведению Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба японского МИД. Подробности в материале: Абэ договорился с лидерами G7 о проведении Олимпиады в Токио

06:15 17.03.2020 О полном закрытии границы Уругвая с Аргентиной из-за угрозы распространения нового коронавируса объявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 16 марта в ходе пресс-конференции. Решение вступит в силу с 17 марта. Читайте также: Власти Уругвая закрыли границу с Аргентиной

06:24 17.03.2020 Американские компании Facebook, Google, Twitter и ряд других распространили 16 марта заявление о совместной борьбе против фейков о коронавирусе COVID-19. Читайте также: Facebook, Google и Twitter объединились в борьбе против фейков о COVID-19

06:27 17.03.2020 Американский штат Огайо намерен перенести проведение праймериз обеих партий США из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Майк ДеВайн на своей странице в Twitter. Об этом: В штате Огайо перенесут праймериз вопреки решению суда

06:42 17.03.2020 Запрет на передвижение жителей американского города Сан-Франциско, а также окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленда решили ввести местные власти, 16 марта сообщает агентство Associated Press. Читайте также: В нескольких городах США установили запрет на передвижения

06:52 17.03.2020 Обязательный двухнедельный карантин вводят в Гонконге с 19 марта для всех прибывающих из-за рубежа. Об этом 17 марта сообщает газета South China Morning Post. Читайте подробнее: В Гонконге для всех приезжающих из-за рубежа вводят карантин

06:56 17.03.2020 Шесть тонн медицинских препаратов и оборудования как часть гуманитарной помощи, обещанной Катаром иранским властям, было доставлено в Иран для поддержки в борьбе с новым коронавирусом, 17 марта сообщает агентство QNA со ссылкой на дипмиссию в исламской республике. Читайте также: Катар отправил в Иран гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

07:04 17.03.2020 Решение правительства РФ, ограничивающее въезд на территорию страны для иностранных граждан, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает оправданной мерой. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил: «Ограничение въезда иностранцев в Россию — абсолютно оправданная мера! Не секрет, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России обусловлена ее распространением из-за границы». Подробности в материале: Почему Россия закрывает границу для иностранцев

07:08 17.03.2020 Дезинфекция общественного транспорта в Нью-Йорке Andrew Cashin. MTA New York City Transit

07:09 17.03.2020 Четвертый пациент, у которого ранее обнаружили коронавирус нового типа, скончался в Польше, 16 марта сообщает польский минздрав. Это произошло в госпитале в Подкарпатском воеводстве. Всего в Польше зафиксировано 156 случаев данного заболевания. Подробности в материале: В Польше скончался еще один пациент с коронавирусом

07:09 17.03.2020 Три новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Новой Зеландии, заявил министр здравоохранения страны Эшли Блумфилд, сообщает агентство «Синьхуа». Об этом: Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Новой Зеландии

07:16 17.03.2020 Президент Эквадора Ленин Морено в связи с угрозой распространения коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение. Обращение Морено 16 марта вышло в эфире государственного телевидения. Подробности в материале: В Эквадоре из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение

07:18 17.03.2020 Новых 12 случаев заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Камбодже за прошедшие сутки, говорится в заявлении камбоджийского министерства здравоохранения. Об этом: В Камбодже заявили о 12 новых случаях заражения коронавирусом

07:19 17.03.2020 Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в регионе. Читайте подробнее: Хабаровский минздрав опроверг информацию о зараженных коронавирусом

07:22 17.03.2020 Решение наложить временный запрет в Греции на деятельность религиозных учреждений, в том числе и православных храмов, приняли греческие власти, сообщил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис 16 марта на своей странице в Twitter. Читайте также: В Греции из-за коронавируса запретили религиозные службы

07:23 17.03.2020 В городе Лесозаводске Приморского края военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты провели совместные с Роспотребнадзором, МВД и МЧС учения по эвакуации больного, инфицированного коронавирусом. Читайте подробнее: В Приморье военные отработали борьбу с коронавирусом

07:36 17.03.2020 Недостаток экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19 испытывает система здравоохранения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV. Об этом: Зеленский рассказал о нехватке тестов на COVID-19 на Украине

07:38 17.03.2020 Жители Сахалина массово скупают респираторы в строительных магазинах. Крупную партию медицинских масок на острове ждут только в конце недели. Подробности в материале: Жители Южно-Сахалинска массово скупают респираторы в строительных магазинах

07:45 17.03.2020 Новых 30 случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Таиланда, заявил официальный представитель таиландского минздрава, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Число зараженных коронавирусом в Таиланде выросло до 177 человек

07:57 17.03.2020 Аналитик компании Rosenblatt Securities Берни Мактернан пришел к выводу, что Apple может воспользоваться ситуацией и приобрести компанию Disney, которая столкнулась с проблемами из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter. Читайте подробнее: Эксперт: Disney стал лёгкой мишенью для Apple из-за эпидемии коронавируса

07:59 17.03.2020 Возможность задействования военных медиков для борьбы с новым коронавирусом рассматривают власти города Нью-Йорк, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 16 марта на пресс-конференции. Подробности в материале: Нью-Йорк рассчитывает на помощь военных в борьбе COVID-19

08:11 17.03.2020 В Казахстане зафиксировали ещё три случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 13 человек. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. Подробности в материале: В Казахстане коронавирус выявлен у двухлетней девочки

08:12 17.03.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём «инстаграме» отметил «интересный факт»: первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона публикует архивный документ — текст из Первой псковской летописи. «Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика. Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», — отметил Ведерников. Читайте подробнее: «Справимся!»: псковский губернатор вспомнил о карантине 1521 года

08:13 17.03.2020 На Камчатке в данный момент осуществляются только плановые поставки продовольствия. Запасов круп, консервов, муки, масла хватит на 40−50 дней, картофеля, моркови, свеклы — на ещё более длительный период. Но о создании стратегического запаса продовольствия на два месяца речи пока не шло. Подробности в материале: На Камчатке обеспечиваются только плановые поставки продуктов питания

08:15 17.03.2020 Китайский миллиардер и соучредитель Alibaba Джек Ма заявил, что он пожертвует 20 000 наборов для тестирования на COVID-19, 100 000 медицинских масок и 1000 защитных костюмов каждой африканской стране, чтобы помочь континенту в борьбе с коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa. Ма сказал, что тестовые наборы, маски и защитные костюмы будут доставлены в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, а премьер-министр страны Абий Ахмед будет контролировать их распространение в других африканских странах. «Мир не может позволить себе немыслимые последствия пандемии Covid-19 в Африке», — написал Ма в своем аккаунте в Twitter. Как отмечают репортеры, в Африке резко возросло число случаев коронавируса, хотя их все еще меньше, чем на большинстве других континентов. Во многих пострадавших странах континента принимаются строгие меры, в том числе закрываются школы и границы. Существуют опасения, что слабые системы здравоохранения континента не смогут справиться с крупной вспышкой и что у правительств нет финансовых и материально-технических ресурсов для борьбы с вирусом. Подробности в материале: Китайский миллиардер окажет помощь странам Африки в борьбе с COVID-19

08:17 17.03.2020 Роспотребнадзор уже готовится через две недели встречать туристов, как потенциально контактных с коронавирусной инфекцией. По возвращению из Лондона в Магадан, детей и взрослых осмотрят и отправят на домашний карантин. Об этом: Уехавших в Лондон детей из Магадана ждёт «теплый» приём

08:20 17.03.2020 Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) необходимо около $840 тыс., чтобы оказать помощь КНДР в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей международной организации. Читайте также: ЮНИСЕФ нехватает средств для оказания помощи КНДР в борьбе с коронавирусом

08:22 17.03.2020 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в условиях коронавируса жизнь в стране не должна полностью останавливаться, передает BFM TV. «Итак, мы можем подышать свежим воздухом, но уж точно не сыграть в футбольный матч», — пояснил министр. Подробности в материале: Глава МВД Франции: «Можно подышать воздухом, но не сыграть футбольный матч»

08:26 17.03.2020 Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» выполнит 17 марта авиарейс Ташкент — Москва — Ташкент. Ранее в республике закрыли транспортное сообщение со всеми странами. Читайте также: «Узбекистанские авиалинии» запустят рейс Ташкент — Москва

08:32 17.03.2020 Все больше стран африканского континента подтверждают случаи коронавируса, что побуждает их правительства объявить об ужесточении мер по борьбе с распространением вируса. Об этом передает ВВС Swahili. К настоящему моменту подтверждено, что вирус присутствует как минимум в 26 странах по всему континенту. Однако эксперты опасаются, что слабые системы здравоохранения стран континента могут не справиться с резким увеличением числа заражений COVID-19. По информации телерадиокомпании, Гана, Кения и ЮАР запретили въезд иностранных граждан из стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Среди которых — Китай, Иран, Италия, Испания, Великобритания и США. Джибути, где не было подтвержденного случая заболевания, приостановила все международные рейсы. После того, как Индия приостановила выдачу туристических виз, танзанийская авиакомпания Air Tanzania приостановила полеты в Мумбаи . Марокко также приостановило все международные рейсы из своих аэропортов. В стране было подтверждено 28 случаев заболевания, в том числе один — с летальным исходом. Премьер-министр всемирно признанного правительства Ливии Файез Саррадж также объявил о закрытии воздушного пространства и сухопутных границ Ливии в качестве превентивной меры, начиная с понедельника, 16 марта. В соседнем Алжире, где зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, официальные лица объявили, что по состоянию на вторник, 17 марта, они приостановят все полеты во Францию. Премьер-министр Туниса Элис Фахфах распорядился закрыть все границы и запретить проведение массовых мероприятий, в том числе молитв собраний в мечетях. Президент Мозамбика Филипе Ньюси приостановил проведение всех мероприятий на 300 и более человек. Подробности в материале: В странах Африки ужесточили меры против COVID-19 — СМИ