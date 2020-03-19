Изоляция поневоле: страны защищаются от коронавируса — трансляция
Государства по всему миру принимают срочные меры по предотвращению распространения коронавируса. Пиковые показатели заражённости и смертности демонстрирует Италия, в Испании введён запрет на передвижение по улицам, Украина закрывает въезд для иностранных граждан.
Ограничения вводятся и на более локальном уровне: большинство мировых спортивных соревнований приостановлено, политики и чиновники отменяют запланированные поездки и призывают отказаться от рукопожатий.
О том, как мир справляется с коронавирусом, — в трансляции ИА REGNUM.
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Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает информационный портал Detik.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 134 человек.
Подробнее в материале: В Индонезии подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом
Власти Украины официально уведомили власти Белоруссии о том, что они временно закрывают границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Украина предупредила Белоруссию о закрытии границ
На Украине создан совет по борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, в который вошли высшие чиновники.
Подробности в материале: Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 3,7 тыс, при этом число смертельных исходов достигло 69, сообщает 16 марта Университет Джонса Хопкинса, официально ведущий статистику заболевания на основе федеральных и региональных данных.
В частности, на 16:00 мск (9:00 в США) заболевание выявлено у 3 774 человек.
Читайте также: В США заражено коронавирусом свыше 3,7 тыс. человек
Утро после объявления в Сербии чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса в одном из больших белградских спальных районов Мириево чем-то напомнило мне день начала агрессии НАТО против СР Югославии. В частности, враг, как и тогда, невидим — только в те годы это были американские бомбардировщики. Об этом же заявил и президент страны Александр Вучич, обращаясь к нации 14 марта вечером. По его словам, «Сербия с сегодняшнего дня находится в состоянии войны против невидимого противника, опасного и коварного», и из этой войны она должна выйти победителем.
Подробности в материале: Враг вновь невидим: Белград в карантине
Только граждане Венгрии имеют возможность въехать в эту страну: для остальных граница закрыта, сообщает 16 марта Hungary Today.
Для всего пассажирского транспорта венгерские власти границу закрыли. Такие меры приняты в связи с распространяем вируса COVID-19.
Читайте также: Венгрия оставила границы открытыми лишь для своих граждан
Авиасообщение будет остановлено Египтом с 19 по 31 марта, сообщил 16 марта журналистам египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.
Такое решение принято на фоне распространения нового коронавируса.
Дата внеочередных выборов в Рижскую думу, по всей видимости, будет перенесена на лето 2020 г. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Читайте подробнее: В Латвии из-за режима ЧС могут перенести внеочередные выборы в Рижскую думу
Ранее власти Туниса ограничили полеты в страны ЕС и ввели штрафы за неисполнение требований Минздрава по коронавирусу.
Подробности в материале: Граница Ливии и Туниса закрыта
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин и Ниинистё обсудили меры по противодействию коронавирусу
Государственный секретарь министерства экономики Латвии Зайга Лиепиня сообщила, что ведомство хочет ввести новые требования для посетителей любых торговых центров, магазинов, аптек и т. д.
Подробности в материале: Жителей Латвии могут призвать соблюдать дистанцию в магазинах
Режим чрезвычайного положения объявлен в Армении из-за распространения вируса COVID-19, заявил 16 марта в обращении к согражданам премьер-министр страны Никол Пашинян.
Режим ЧП вводится в стране с 16 марта по 14 апреля 2020 г.
По словам Пашиняна, дано распоряжение создать профильную комендатуру во главе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном.
Читайте подробнее: Власти Армении объявили о режиме чрезвычайного положения
На всей территории Киргизии закроют все ночные клубы, кинотеатры, компьютерные игровые клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах.
Читайте также: В школах и вузах Киргизии карантин, но детские сады продолжат работать
Государственная полиция Латвии за минувшие сутки зафиксировала 14 случаев нарушения введённого с 14 марта в стране режима ЧС.
Об этом: В Латвии за сутки зафиксировали 14 случаев нарушения режима ЧС
Коронавирус в спорте: скончался 21-летний испанский тренер
Тренер системы испанского клуба «Атлетико Портала Альта» Франсиско Гарсия скончался от пандемии коронавируса, сообщает портал Marca.
Список стран, гражданам которых ограничен въезд в Таджикистан, может быть увеличен. «Сейчас таких стран шесть (Китай, Южная Корея, Япония, Италия, Иран и Афганистан), но список может быть пересмотрен в сторону увеличения».
Об этом: Таджикистан может расширить список стран, въезд из которых будет запрещён
У двух граждан Украины, находящихся в Польше, диагностирован коронавирус COVID-2019. В Польше полагают, что в одном случае болезнь была привезена с Украины.
Об этом: В Польше у двух граждан Украины обнаружили коронавирус COVID-2019
Среди всех стран ЕС у Швеции самые низкие показатели в области предоставления населению услуг интенсивной медицинской терапии. Врачи предупреждают, что недостаточность мест в отделениях интенсивной терапии может на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 привести к ситуации хаоса в здравоохранении. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Fria Tider.
Читайте также: Fria Tider: система здравоохранения Швеции уже погружается в хаос
Общее число случаев заражения COVID-19 в королевстве доросло до 29, один пациент погиб.
Читайте подробнее: Число носителей коронавируса в Марокко продолжает расти
Туркменская национальная авиакомпания отказывается принимать обратно билеты на международные рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса. Пассажирам предлагают подождать, пока авиакомпания продаст билеты на более поздние даты.
Читайте также: «Денег нет»: в Туркмении пассажиры отмененных рейсов не могут сдать билеты
В голландской провинции Северный Брабант, где число заражений вирусом COVID-19 наиболее высокое по всей стране, врачи наблюдают вторую волну заражений.
Читайте также: В голландской провинции наблюдают вторую волну коронавируса
После того, как шведская авиакомпания SAS в качестве кризисных мер временно оставила своих сотрудников без работы, профсоюз пилотов Швеции требует, чтобы правительство вмешалось в ситуацию и оказало компании экономическую поддержку. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса пилоты Швеции отчаянно требуют помощи у властей
На территории Марокко, приостановившего авиасообщение с другими странами из-за коронавируса, находятся более двухсот российских туристов, сообщило 16 марта посольство России в королевстве.
Читайте подробнее: В Марокко остаются более 200 российских туристов
Власти Чили приняли решение о закрытии границы для въезда иностранных граждан с 18 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции президент страны Себастьян Пиньера.
Подробности в материале: Чили закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Среди заболевших врач и три медсестры.
Читайте подробнее: Число заболевших коронавирусом в Албании увеличилось до 51
На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
По ее мнению. смертей от вируса COVID-19 в стране существенно больше, чем показано официально.
«Я утверждаю — как человек, который понимает, что говорит: у нас гораздо больше заболеваний и гораздо больше умерших, но мы этого не знаем», — заявила Тимошенко.
По ее словам, сейчас не время разбираться, кто виноват в таком положении вещей — нужно немедленно статистику восстановить.
«Речь идет о том, что сегодня обычный человек не знает, куда обратиться, чтобы провести этот тест дома, не ходя в больницы и лаборатории. Я прошу власти: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, куда людям обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса», — обратилась Тимошенко к властям страны.
Об этом: Тимошенко: На Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Почти 1,8 тыс. граждан Украины, пребывающих за границей, хотят вернуться домой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Подробности в материале: В МИД Украины назвали количество граждан, желающих вернуться домой
Десятым заболевшим стала девушка, прибывшая в Алма-Ату 15 марта из Стамбула.
Об этом: В Казахстане выявлен десятый случай заболевания коронавирусом
Коронавирус COVID-19, разразившийся 11 марта в глобальную пандемию, привёл к резкому сокращению выбросов в атмосферу, чего упорно требовали климатологи на протяжении последних лет. Теперь же мы можем наблюдать за снижение количества выбросов вредных веществ без какого-либо давления со стороны учёного сообщества.
Подробности в материале: SVT Nyhegeter: коронавирус полезен для окружающей среды
Президент Женералитата Каталонии Ким Торра заявил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: Глава Каталонии заразился коронавирусом
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Бундеслиги, проведение матчей чемпионата Германии приостановлено как минимум до 2 апреля из-за распространения пандемии коронавируса.
Напомним, что ранее подобное решение приняли руководство чемпионатов Испании, Италии, Франции и Англии.
На данный момент в Германии насчитывается 5795 зараженных. Также зафиксировано 11 летальных случаев.
Количество летальных исходов составляет 6513 случаев, выздоровели от инфекции 77 657 человек.
Читайте подробнее: Число заражённых коронавирусом в мире превысило 170 тыс. человек
Власти Турции приняли решение о закрытии всех театров, кинотеатров, бассейнов, свадебных и спортивных салонов в рамках мер по противодействию распространению коронавируса.
Об этом: В Турции закрывают кинотеатры, бассейны и спортивные салоны
«Мы решили принять срочные и решительные меры… для уменьшения воздействия вируса на наше общество и нашу экономику», — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Подробности в материале: Президент ЮАР объявил о национальном бедствии из-за коронавируса
Власти Албании приняли решение о введении комендантского часа на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Эди Рама на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Албании вводится комендантский час из-за коронавируса
Правительство Германии договорилось с руководством федеральных земель о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.
Об этом: В Германии закрывают музеи, кинотеатры и клубы из-за коронавируса
Представители Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений Латвии обратятся в ближайшее время к премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу с просьбой о поддержке отрасли на время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом заявила член правления Ассоциации Силвия Минича.
Подробности в материале: Угроза коронавируса: руководство Латвии призвали поддержать компании
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет на все «несущественные» поездки в Евросоюз.
Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте подробнее: Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса
Граждане Литвы, Латвии и Эстонии не смогут проследовать транзитом через Польшу для возвращения в Прибалтику, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.
Подробности в материале: Польша не разрешила транзит застрявших в ЕС прибалтов
Департамент безопасности дорожного движения (CSDD) Латвии в связи с введением в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса принял решение прекратить приём экзаменов на получение водительских прав.
Читайте также: В Латвии из-за коронавируса приостановлена выдача водительских прав
Правительство Финляндии из-за коронавируса приняло решение о введении экстренного положения в стране и о закрытии с 18 марта всех школ страны.
Об этом 16 марта на пресс-конференции сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Читайте также: Премьер-министр Финляндии заявила о закрытии из-за коронавируса всех школ
Как заявило Агентство общественного здравоохранения Швеции, вирус COVID-19 перешел на следующую стадию распространения в обществе. Наихудшая ситуация наблюдается в Стокгольме, жителей которого Агентство призывает переходить на удаленную работу. Также орган рекомендует пожилым гражданам оставаться дома и не ходить за покупками. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.
Читайте подробнее: В Стокгольме зафиксировали высокий уровень распространения коронавируса
Объявление о закрытии Католической академии отца Майкла Макгивни в связи с коронавирусом. Канада. (сс) Jason Zhang
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о том, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в стране с 18:00 16 марта вводится запрет на передвижение пешком на всей территории страны.
Подробности в материале: Гражданам Албании запретили выходить на улицу из-за коронавируса
Компания АirBaltic ввела дополнительные авиарейсы для репатриации граждан Латвии в связи с закрытием границ в странах ЕС и отменой воздушного сообщения с 17 марта.
Подробности в материале: АirBaltic ввела новые рейсы для репатриации жителей Латвии
Съёмки телесериала «Властелин колец» компании Amazon, которые проходили в Новой Зеландии, приостановлены из-за объявленной эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил портал Screen Rant.
Подробнее в новости: Amazon приостановила съёмки масштабного сериала «Властелин колец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пяти подтверждённых случаях заражения на территории страны.
Глава самоуправления эстонской Валги Эстере Карусе планирует обратиться к правительству Эстонии, чтобы получить разрешение для беспрепятственного пересечения границы для 500 жителей латвийской Валки, работающих в стране. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Закрытие границы между Латвией и Эстонией может лишить работы сотни человек
Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом: Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Полиция Сербии задержала жителя города Нови-Сад за угрозы заражения коронавирусом. По словам полицейских, мужчина 1985 года рождения в ходе ссоры с коллегами по работе ложно заявил, что общался с заражённым коронавирусом, после чего сотрудники впали в панику.
Во Франции на данный момент зарегистрировано 4513 случаев COVID-19, погиб от инфекции 91 человек.
Об этом: Во Франции отложили второй тур муниципальных выборов
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Бенина, сообщает 16 марта правительство африканской страны в Twitter.
Вирус попал в страну из Буркина-Фасо, откуда в Бенин четыре дня назад приехал гражданин, побывавший в Бельгии. В этой европейской стране 49-летний африканец провёл 11 дней.
Из Бельгии он поехал в свою страну, а затем — в Бенин, где и обратился к врачам. Он находится на карантине в удовлетворительном состоянии.
Читайте также: Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Бенине
Международный олимпийский комитет не рассматривает возможности проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей, поскольку это будет противоречить духу соревнований, сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читайте подробнее: Guardian: МОК исключает проведение Олимпиады-2020 без зрителей
Шесть жителей Подмосковья ждут результатов анализов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Читайте также: Еще шесть жителей Подмосковья ждут результатов анализов на коронавирус
Смертельный случай от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зафиксирован в Португалии, сообщает 16 марта Reuters.
По словам португальского министра здравоохранения Марту Темидо, от заболевания, вызванного новым коронавирусом, умер мужчина 80 лет.
Власти Греции вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну и закрывают все магазины, кроме супермаркетов, аптек, банков, автозаправочных станций и служб доставки еды.
Читайте подробнее: В Греции ввели карантин для всех приезжающих в страну
Режим чрезвычайной ситуации вводится в Швейцарии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщает 16 марта Agence France-Presse.
Как заявила швейцарский президент Симонетта Соммаруга, режим ЧС в стране продлится до 19 апреля 2020 г. В Швейцарии на время действия режима запрещено проводить «публичные и частные мероприятия».
Читайте подробнее: В Швейцарии ввели режим чрезвычайной ситуации
На пресс-конференции главы МИД ИталииЛуиджи Ди Майо и президента Международной федерации обществ Красного Креста и Красного ПолумесяцаФранческо Рокка в Риме Китай поблагодарили за помощь правительству Италии в борьбе с вирусной пневмонией.
Китайская команда в составе девяти медицинских экспертов отправилась в Италию из Шанхая и работала в тесном контакте с итальянским минздравом и Национальным институтом инфекционных заболеваний. Сообщается, что на следующем этапе своей работы китайские медики направятся в наиболее пострадавшие от эпидемии северные районы страны.
Читайте также: Китай помогает Италии справиться с вирусом
Решение было принято из-за угрозы пандемии коронавируса и вступит в силу с 17 марта.
Подробности в материале: Власти Турции приняли решение о закрытии общественных мест
Будут запрещены богослужения в храмах, а также собрания в мечетях, синагогах и встречи верующих других конфессий.
Об этом: Власти Германии собрались запретить богослужение в храмах
На текущий момент школы Московской области посещают 80% учеников. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на его странице в Instagram.
Он напомнил, что в школах региона организовано свободное посещение, а со следующей недели школьников отправят на трехнедельные каникулы.
Читайте также: Школы Подмосковья закроют на три недели для профилактики коронавируса
В Подмосковье медицинские работники, занятые забором анализов на коронавирус, получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Об этом: Медики Подмосковья получат дополнительные выплаты за анализы на коронавирус
В Подмосковье для профилактики распространения коронавируса временно приостановят занятия по программе для пожилых «Активное долголетие». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Читайте подробнее: В Подмосковье приостановят занятия по программе «Активное долголетие»
Границы Гватемалы будут закрыты до конца месяца, сообщил 16 марта журналистам президент страны Алехандро Джамматтеи.
Такое решение принято из-за распространения вируса COVID-19. Последний авиарейс из-за рубежа в Гватемалу состоится сегодня, 16 марта.
Что касается неавиационных перемещений, то в страну смогут въезжать только её граждане, а также постоянно проживающие в Гватемале иностранные граждане.
Подробности в материале: Гватемала закрывает границы до конца марта
В Подмосковье для профилактики коронавируса в шести региональных вузах перейдут на дистанционное обучение студентов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подробности в материале: Региональные вузы Подмосковья временно перейдут на дистанционное обучение
Число жертв нового коронавируса в Италии возросло на 249 — до 2158 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Об этом: Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Магазины Подмосковья располагают достаточным количеством продуктов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Читайте подробнее: В Подмосковье достаточный запас продуктов питания — губернатор
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о временном закрытии въезда для иностранных граждан.
За нарушение карантина по коронавирусу в Аргентине введена уголовная ответственность.
Читайте также: В Буэнос-Айресе призвали сообщать о нарушениях карантина по телефону
Смертельный случай от вируса COVID-19 зарегистрирован в Доминиканской Республике, пишет 16 марта газета HOY.
Умерла женщина 46 лет, недавно приехавшая из Испании. Гражданкой какой страны она является, не уточняется. У женщины в анамнезе ВИЧ.
Читайте также: В Доминиканской Республике зафиксирована смерть от вируса COVID-19
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в видеообращении к нации объявил о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом.
Подробности в материале: Канада закрывает границу из-за коронавируса
На борьбу с коронавирусом нового типа Азиатский банк развития (АБР) в качестве гранта выделил Таджикистану 100 тысяч долларов. Средства потратят на покупку масок, перчаток и термосканеров.
Читайте также: АБР выделил Таджикистану $100 тысяч на борьбу с коронавирусом
Турция приостанавливает авиационное пассажирское сообщение еще с шестью странами мира из-за ситуации с коронавирусом, заявил 16 марта журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
По его словам, с этого момента к 14 ранее объявленным странам, с которыми Турция прекратила авиасообщение, добавляются ещё шесть — Египет, Ирландия, ОАЭ, Британия, Швейцария и Саудовская Аравия.
Читайте также: Турция прекратила воздушное сообщение еще с шестью странами мира
Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом: Россия с 18 марта закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса
В Москве за одни сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания новым типом коронавируса, что увеличило статистику в полтора раза. Страны Евросоюза охвачены пандемией, однако до последнего момента транспортное сообщение с ними было свободным. Все СМИ и органы власти непрерывно говорят об окутавшем планету вирусе. Граждане взволнованы, однако унять свои страхи не могут, поскольку нет ответа на простой на первый взгляд вопрос: как узнать, подхватил ты уже новую болезнь или нет?
На открытом правительством РФ новом сайте стопкоронавирус. рф написано чётко:
«Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на новый коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран), жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы один случай коронавируса, или у тех, кто контактировал с заболевшими».
Читайте подробнее: Игра в анализы на COVID-19: как провериться?
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил чиновникам убедить население в необходимости чаще окуривать помещения, используя траву гармала (могильник обыкновенный). Данная мера, по мнению главы страны, должна помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Читайте подробнее: Президент Туркмении приказал ударить могильником по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда иностранных государств для обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Подробности в материале: Мишустин обсудил ситуацию с коронавирусом с премьер-министрами других стран
В настоящий момент в мире почти 180 тыс. человек заразились уханьским коронавирусом, более 8000 заболевших погибли. Мировая экономика потеряла из-за эпидемии многие миллиарды долларов.
Подробности в материале: Джонсон: страны G7 помогут мировым рынкам справиться с коронавирусом
Упаковки с медицинскими масками. (сс) BMF. ZA Wien
Арнольд Шварценеггер из-за коронавируса попал под действие распоряжения властей Калифорнии о запрете покидать свой дом людям, чей возраст превышает 65 лет.
Об этом звезда Голливуда сообщил 16 марта в своём Instagram.
Читайте также: Арнольд Шварценеггер из-за коронавируса сидит в изоляции в Калифорнии
Из-за всемирной пандемией коронавируса Covid-19 для предотвращения дальнейшего распространения инфекции временной приостановлено авиасообщение Киргизии с 13 зарубежными городами.
Читайте также: Пандемия коронавируса: Киргизия отменила авиарейсы в 13 зарубежных городов
Личный приём граждан временно прекращён российским консульством в Сербии, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.
Эти меры связаны с распространением вируса COVID-19. Обращения граждане могут направить в диппредставительство в электронном виде.
Читайте подробнее: В Сербии российское консульство перестало вести личный приём граждан
Дмитрий Медведев пообещал, что поставки нефтепродуктов, еды и других товаров из России в Киргизии будут осуществляться в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавируса.
Читайте также: Коронавирус не повлияет на поставки ГСМ и товаров из России в Киргизию
В настоящий момент в Бразилии зарегистрированы 218 случаев заражения COVID-19. Инфекция может подтвердиться у президента Бразилии Жаира Болсонару — ему предстоит очередной тест на заболевание.
Об этом: Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки отменила 90% иностранных полетов
Исполнение республиканского бюджета Киргизии в 2020 году может составить около 85% от ранее утвержденного плана. Ситуация связана в том числе с распространением коронавирусной инфекции в соседних странах и в мире.
Читайте также: Коронавирус: глава Киргизии поручил чиновникам экономить бюджетные деньги
Посольство США в столице Киргизии с 17 марта отменило все собеседования на получение неиммиграционной визы. Причиной для этого послужила пандемия коронавируса COVID-19
Подробности в материале: Посольство США в Киргизии отменило визовые интервью из-за коронавируса
Британский актёр Идрис Эльба, известный зрителям по фильму «Тор», заявил о том, что он заразился коронавирусом.
О заражении вирусом COVID-19 сообщил 16 марта британский актёр Идрис Эльба в Twitter.
По словам Эльбы, он сегодня, 16 марта, пройдя тест, узнал, что болен новым коронавирусом. Актёр отмечает, что у него хорошее самочувствие и нет симптомов болезни. Он поместил себя в карантин.
Об этом: Британский актёр Идрис Эльба подхватил вирус COVID-19
В течение прошедшей недели в мире произошел заметный рост заболеваемости коронавирусом COVID-2019, и большинство случаев заражения были выявлены за пределами КНР, заявил 16 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По его словам, скачку заболеваемости не помешали принятые меры, в числе которых масштабное прохождение тестов, отмена массовых мероприятий и карантин.
Читайте также: Глава ВОЗ заявил о резком скачке заболеваемости коронавирусом в мире
Тест на коронавирус журналистки Микелы Персико, девушки защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругами, дал положительный результат. О диагнозе Микела сообщила в своем инстаграме.
Бывший футболист иранской сборной Джалал Хоссейни внес вклад в общенациональную кампанию по борьбе с дальнейшим распространением смертельного коронавируса, пожертвовав средства жителям провинции Гилян. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта.
Читайте также: Иранский футболист внёс вклад в кампанию по борьбе с коронавирусом
15 марта иранский поп-певец Роозбех Нематоллахи провел концерт без зрителей в башне Милад в качестве поддержки борьбы с пандемией коронавируса, известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Иранский певец провёл концерт в поддержку борьбы с COVID-19
15 марта посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани и глава кувейтского Общества Красного Полумесяца Хиляль ас-Сайер выразили готовность двух стран к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Иран и Кувейт призвали к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Вследствие распространения нового коронавируса COVID-19 шведский Риксдаг был вынужден существенным образом изменить порядок своей работы. Для обеспечения функционирования парламента даже в случае заболевания большого числа депутатов было принято решение ограничить число парламентариев, необходимое для принятия решений в палате. Так, в течение двух следующих недель в голосованиях, проводимых в Риксдаге, будут участвовать лишь 55 из 349 депутатов от каждой из восьми парламентских партий. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Читайте также: Из-за коронавируса парламент Швеции сократился на 85%
14 марта постоянный представитель Ирана при ООН в Нью-Йорке Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции США препятствуют усилиям иранского правительства и народа по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Посол Ирана: санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке всех реформ в стране, в том числе и пенсионной.
Досрочные парламентские выборы 12 апреля в Северной Македонии могут быть перенесены из-за коронавируса.
Читайте также: Партии Македонии требуют переноса досрочных выборов из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ еврозоны.
«С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней», — сказал Макрон в телеобращении.
15 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал жестокие односторонние санкции США главным препятствием в борьбе с опасным коронавирусом, а также отметил, что Иран и весь мир с успехом оставят позади данный этап. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Зариф: жестокие санкции США препятствуют успешной борьбе с коронавирусом
Музеи и мемориалы будут закрыты в Индии до 31 марта в связи с угрозой коронавируса.
Подробности в материале: Власти Индии издали распоряжение о закрытии всех музеев и памятников
Глава КНР Си Цзиньпин от имени китайского правительства и народа выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Президент Китая выразил соболезнования Роухани в связи с гибелью людей
Соответствующий план правительства Швеции был разработан в соответствии со степенью нанесённого экономического ущерба шведским предприятиям. Одной из таких компаний является крупнейший шведский авиаперевозчик SAS, который 15 марта был вынужден объявить о сокращении рабочий мест на целых 90%. Об этом 16 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.
Читайте также: Правительство Швеции поможет пострадавшим из-за коронавируса компаниям
Министерство иностранных дел Швеции обратилось к своим гражданам, находящимся за границей, с соответствующим призывом не возвращаться, а остаться в странах их настоящего пребывания. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Об этом: Из-за коронавируса МИД Швеции не рекомендует гражданам возвращаться домой
Американской стороне следует снять санкции с Ирана на фоне эпидемии вируса COVID-19, заявляет 16 марта МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские санкции бьют «по фундаментальным правам человека в Иране».
Жители Ирана из-за наложенных американцами санкций не получают доступа к необходимым медикаментам. Американцы ведут в отношении иранцев антигуманную политику.
Границы Европейского союза и Шенгенской зоны будут закрыты как минимум на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Макрон: Границы ЕС и Шенгена закрываются как минимум на 30 дней
Болгария с 18 марта вводит временный запрет на въезд для граждан 15 стран, в которых наблюдается значительный рост случаев заражения новым коронавирусом. На граждан России данные ограничения не распространяются.
Читайте также: Болгария вводит запрет на въезд для граждан 15 стран
Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.
«Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в комментарии ведомства.
Дополнительных подробностей о заболевших минздрав не сообщает.
Об этом: В Киеве подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая Республика уходит в тотальную изоляцию как минимум на две недели из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Макрон: Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию
Все проходящие реформы, в том числе пенсионная, приостановлены правительством Франции на период эпидемии коронавируса.
Подробности в материале: Во Франции на период эпидемии приостановили пенсионную реформу
Вспышка коронавирусной пневмонии на территории США может завершиться в июле-августе текущего года, заявил 16 марта американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, на такой вариант развития событий рассчитывают власти США. При этом Трамп признал, что распространение инфекции «может продлиться и дольше».
Читайте также: Трамп заявил, что коронавирус исчезнет к концу лета. Но это не точно…
О трёх новых летальных исходах заражения вирусом COVID-19 в Канаде сообщает 16 марта телеканал CTV.
Информация получена от минздрава провинции Британская Колумбия. Все новые смерти произошли в доме престарелых в Северном Ванкувере, в котором умер первый инфицированный коронавирусом в Канаде.
Подробности в материале: В Канаде от коронавируса умерли четыре человека
«Это весомый экономический пакет… Наводнение не победить одними швабрами и ведрами», — заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Читайте подробнее: Правительство Италии утвердило €25 млрд на борьбу с коронавирусом
Предвыборная парламентская кампания временно прекращена в Сербии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщили 16 марта в пресс-службе сербского центризбиркома.
«Предвыборная деятельность продолжится после прекращения чрезвычайного положения», — сообщили в ЦИК страны.
Подробности в материале: В Сербии прекратили парламентскую предвыборную кампанию
Чрезвычайное положение объявлено в Коста-Рике на фоне распространения вируса COVID-19, сообщается в опубликованном 16 марта заявлении руководства страны.
Сан-Хосе закрывает с 18 марта границы, которые смогут пересечь лишь граждане страны и постоянно проживающие в Коста-Рике иностранцы. Границы для въезда для остальных иностранцев отсроются, как ожидается, после 12 апреля 2020 г.
Подробности в материале: В Коста-Рике объявлено чрезвычайное положение
Евразийский экономический союз обнулит или снизит ввозные пошлины на ряд медицинских товаров из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение принял 16 марта Совет Евразийской экономической комиссии.
Об этом: Страны ЕАЭС обнулят или снизят ввозные пошлины на медицинские товары
«Мы хотим закрыться, но они должны сказать нам, чтобы все закрылись», — заявил глава ассоциации Эдриан Камминс.
Подробности в материале: Ирландские пабы обратились к правительству с просьбой их закрыть
Результаты лабораторных анализов пациента ещё не пришли, если заболевание коронавирусом подтвердится, то это будет второй случай гибели человека от COVID-2019 на Украине.
Читайте подробнее: На Украине произошёл случай гибели пациента с подозрением на коронавирус
Темпы распространения коронавируса COVID-19 на территории Британии могут возрастать и даже удваиваться каждые пять-шесть дней, сообщил 16 марта британский премьер-министр Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции, транслируемой через Twitter.
По мнению Джонсона, приближается такой этап пандемии, после которого скорость заражения может резко возрасти.
Читайте также: Джонсон заявил, что темпы заражения COVID-19 могут возрастать в разы
Ранее власти Маврикия уже запретили въезд для граждан Ирана, Южной Кореи, Китая и Италии, где отмечены наиболее сильные вспышки заболевания COVID-19.
Подробности в материале: Туристам из Великобритании и ЕС запретили въезд на Маврикий
В сеть выложили фотографии пустых входов и площадей одного из крупнейших парков компании Disney — Walt Disney World («Мир Уолта Диснея») в Орландо (штат Флорида, США). Снимки были опубликованы 16 марта на Twitter-странице BlogMickey.
Подробнее в новости: «Жуткие фото»: в сеть выложили снимки пустых парков Walt Disney World
Нетаньяху допустил возможность введения локального карантина по коронавирусу.
Подробности в материале: Премьер-министр Израиля заявил, что всеобщего карантина в стране не будет
Статуя Свободы в Нью-Йорке с 16 марта закрыта для посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Туристам, которые уже приобрели билеты, будут выплачены компенсации, сообщает Управление национальных парков США.
Подробности в материале: Статуя Свободы закрылась для посетителей из-за коронавируса
Очередной турист оказался инфицирован новым коронавирусом на Сейшельских Островах, сообщает 16 марта CGTN Аfrica.
Сегодня, 16 марта, стало известно, что заболела голландская туристка, приехавшая на острова со своим мужем. Он уже несколько дней находится в карантине как заражённый вирусом COVID-19.
Таким образом, в стране сейчас четыре человека заражены коронавирусом. Предыдущие случаи заражения COVID-19 на Сейшелах выявлены 14 марта. Заражённые — вернувшаяся из Италии супружеская пара.
Читайте подробнее: На Сейшельских Островах COVID-19 найден у четверых человек
Отмечается, что исследование на коронавирус в США проводится лишь избирательно и не у всех пациентов.
Об этом: Число заражённых коронавирусом возросло в США вдвое за три дня
Двое новых заболевших — молодая пара, недавно прилетевшая из Лондона.
Читайте также: В Косово выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом
Перенос второго тура муниципальных выборов во Франции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 объявил французский президент Эммануэль Макрон 16 марта, в своем телеобращении к гражданам страны.
Читайте также: Во Франции перенесли второй тур муниципальных выборов
Власти Объединенных Арабских Эмиратов призвали своих граждан возвращаться в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.
По их данным, жителям ОАЭ необходимо скорее вернуться обратно в страну из-за отмены авиарейсов из ряда стран и закрытия границ.
Подробности в материале: ОАЭ призвали граждан возвращаться в страну из-за угрозы коронавируса
В Рижском порту продолжают обслуживаться грузы и приняты меры безопасности, чтобы свести контакты между людьми к минимуму из-за угрозы коронавируса.
Читайте также: Командам иностранных судов в порту Риги запрещено сходить на берег
Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории Турции достигло 47 человек, из них 29 выявлены за последние сутки, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: В Турции в три раза выросло число заразившихся коронавирусом
Число зараженных коронавирусом нового типа в Индии достигло 114 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные индийского минздрава.
Эти данные не включают в себя умерших от заболевания — в Индии выявлено два случая смерти от коронавируса нового типа, а также 13 человек, которые выздоровели. Отмечается, что среди заболевших COVID-19 17 человек являются иностранными гражданами. Также Индия ограничила авиаперелеты в страну для жителей Евросоюза, Турции и Великобритании с 18 марта.
Об этом: Число заболевших COVID-19 в Индии выросло до 114 человек
Американские граждане должны временно прекратить поездки по стране и посещения заведений общественного питания из-за коронавируса COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп 16 марта на брифинге в Белом доме.
Кроме того, по словам американского лидера, гражданам также следует избегать собраний с участием более 10 человек.
Читайте также: Трамп попросил отказаться от поездок по США и походов в рестораны
Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании достигло 1543. Об этом свидетельствуют данные британского департамента здравоохранения и социальной защиты.
Читайте также: Уже более 1500 человек заразились коронавирусом в Великобритании
Соблюдение частичного запрета на передвижение граждан по территории Франции будут контролировать более 100 тыс. сотрудников полиции, объявил глава французского МВД Кристоф Кастанер 16 марта на пресс-конференции в Париже.
Читайте подробнее: Во Франции контроль за перемещениями людей поручат 100 тыс. полицейских
Положительный результат на коронавирус показал тест заместителя министра экономики Бразилии Маркуса Троиху, который был на встрече с президентом США Дональдом Трампом, 16 марта сообщает портал G1.
Об этом: СМИ: еще один чиновник из Бразилии заразился COVID-19
Власти Туниса приняли решение о закрытии границ из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Ильяс аль-Фахфах в эфире национального телевидения.
«Закрываются воздушные и сухопутные границы для всех коммерческих рейсов, кроме поставок грузов и рейсов для эвакуации граждан», — заявил он.
Об этом: Тунис закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Решение выделить около $30 млрд для противостояния экономическим проблемам из-за коронавируса нового типа приняли бразильские власти, заявил министр экономики страны Паулу Гедес 16 марта на пресс-конференции.
Об этом: Бразилия потратит почти $30 млрд для поддержки экономики
Белый дом США ввел временные ограничения на посещение прессой мероприятий в администрации американского президента из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Читайте также: Белый дом США ограничил доступ на пресс-конференции из-за коронавируса
Известный дизайнер и пользователь Twitter BossLogic опубликовал пародию на постер фильма «Прочь» Джордана Пила, связанную с темой эпидемии коронавируса. Изображение было выложено 16 марта на его странице.
Подробнее в новости: Художник выпустил шутливый постер на тему фильма «Прочь» и коронавируса
В связи с эпидемией коронавируса видеосервис YouTube временно вынужден будет больше полагаться на автоматическую модерацию контента. об этом 17 марта сообщил портал Engadget.
Читайте подробнее: YouTube временно введёт приоритет автоматической модерации роликов
Чили просит другие страны эвакуировать своих граждан с круизного судна Silver Explorer, на борту которого выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич сообщил 16 марта на пресс-конференции, транслировавшейся в Periscope.
Читайте подробнее: Чили просит другие страны эвакуировать своих граждан с круизного лайнера
Жителям Белоруссии необходимо сосредоточиться на работе и не впадать в панику из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает телеканал СТВ.
«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заявил он.
Читайте подробнее: «Трактор всех вылечит!» — Лукашенко рассказал о борьбе с COVID-19
Минздрав Бразилии заявил о намерениях привлечь как можно больше врачей на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Бразилия намерена привлечь больше врачей на борьбу с коронавирусом
Перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса в России пока не предвидится, однако полностью исключать такой возможности не стал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Подробности в материале: В Рособрнадзоре оценивают перенос сроков ЕГЭ из-за коронавируса
За сутки в мире заразились коронавирусом 13 903 человека, умерли от него 862 человека. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано почти 14 тыс. заражений коронавирусом
Быстрое распространение коронавируса в Испании требует скорейшего возвращения российских граждан на родину, сообщили 16 марта в пресс-службе посольства РФ в этой стране.
Читайте также: Посольство РФ в Испании призвало туристов скорее вернуться на родину
Съёмки четвёртой части «Матрицы» были приостановлены в Германии из-за объявленной пандемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил журнал Variety.
Читайте подробнее: Съёмки «Матрицы 4» в Германии приостановлены из-за коронавируса
В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 17 марта сообщает в своем Telegram-канале.
Читайте подробнее: Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса
Первичные выборы партий США в штате Кентукки были перенесены на июнь в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил госсекретарь штата Майкл Адамс на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В штате Кентукки перенесли праймериз из-за коронавируса
Австралийский авиаперевозчик Qantas решил сократить количество международных авиарейсов на 90% из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что также будут сокращены и внутренние рейсы на 60%. Эти меры затронут и дочернюю компанию Jetsar. Ограничения будут действовать до конца мая.
Об этом: Авиакомпания Австралии сокращает число рейсов из-за коронавируса
Колумбийские власти решили закрыть границы страны в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, заявил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter.
Читайте также: Колумбия закрывает границы из-за угрозы COVID-19
Новых 84 случая заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 8320 человек.
Читайте также: Новых 84 случая заболевания COVID-19 выявили в Южной Корее
Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Египте достигло 166, из них 40 зафиксированы за прошедшие сутки, заявил представитель египетского минздрава Халед Мугахед 16 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Египте за сутки выявлено 40 новых случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 21 человека, в то время как еще 13 человек скончались от инфекции. Об этом 17 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Читайте подробнее: В Китае от коронавируса за сутки умерли 13 человек
В Венесуэле объявлен карантин на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению.
Читайте подробнее: В Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса
Количество людей с диагнозом COVID-19 в Канаде достигло 424, из них 120 — новые случаи, 16 марта сообщается на сайте канадского правительства.
Читайте также: В Канаде количество пациентов с коронавирусом превысило 400 человек
Все пассажирские рейсы в Сальвадор отменяются с 16 марта по решению президента страны Найиба Букеле, сообщает агентство Reuters.
Число пациентов с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом нового типа на территории Мексики составило 82 человека после выявления за последние сутки 29 новых случаев, объявил генеральный директор службы профилактики минздрава Мексики Рикардо Кортес 16 марта на брифинге.
Читайте также: В Мексике количество зараженных коронавирусом выросло на треть
Министерство обороны США максимально поддержит гражданские власти в борьбе с новым коронавирусом, несмотря на ограниченность ресурсов ведомства. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Пентагона.
Подробности в материале: Пентагон поможет в борьбе с коронавирусом, но ограничен в ресурсах
Количество летальных исходов из-за заболевания COVID-19 достигло 85 после гибели еще 11 пациентов за последние сутки, сообщает Университет Джонса Хопкинса 16 марта на своем сайте.
Читайте подробнее: В США от коронавирусной инфекции скончались 85 человек
Правительство Новой Зеландии намерено выделить $7,36 млрд на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в официальном обращении.
Читайте подробнее: Новая Зеландия потратит более $7 млрд на защиту экономики
Решение запретить передвижение внутри Эквадора и ввести комендантский час с 17 марта из-за эпидемии коронавируса приняли эквадорские власти, сообщил президент страны Ленин Морено 16 марта на своей странице в Twitter.
Об этом: В Эквадоре из-за коронавируса установили комендантский час
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заручился поддержкой лидеров стран G7 по проведению Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба японского МИД.
Подробности в материале: Абэ договорился с лидерами G7 о проведении Олимпиады в Токио
О полном закрытии границы Уругвая с Аргентиной из-за угрозы распространения нового коронавируса объявил уругвайский президент Луис Лакалье Поу 16 марта в ходе пресс-конференции.
Решение вступит в силу с 17 марта.
Читайте также: Власти Уругвая закрыли границу с Аргентиной
Американские компании Facebook, Google, Twitter и ряд других распространили 16 марта заявление о совместной борьбе против фейков о коронавирусе COVID-19.
Читайте также: Facebook, Google и Twitter объединились в борьбе против фейков о COVID-19
Американский штат Огайо намерен перенести проведение праймериз обеих партий США из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Майк ДеВайн на своей странице в Twitter.
Об этом: В штате Огайо перенесут праймериз вопреки решению суда
Запрет на передвижение жителей американского города Сан-Франциско, а также окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленда решили ввести местные власти, 16 марта сообщает агентство Associated Press.
Читайте также: В нескольких городах США установили запрет на передвижения
Обязательный двухнедельный карантин вводят в Гонконге с 19 марта для всех прибывающих из-за рубежа. Об этом 17 марта сообщает газета South China Morning Post.
Читайте подробнее: В Гонконге для всех приезжающих из-за рубежа вводят карантин
Шесть тонн медицинских препаратов и оборудования как часть гуманитарной помощи, обещанной Катаром иранским властям, было доставлено в Иран для поддержки в борьбе с новым коронавирусом, 17 марта сообщает агентство QNA со ссылкой на дипмиссию в исламской республике.
Читайте также: Катар отправил в Иран гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Решение правительства РФ, ограничивающее въезд на территорию страны для иностранных граждан, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает оправданной мерой. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил:
«Ограничение въезда иностранцев в Россию — абсолютно оправданная мера! Не секрет, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России обусловлена ее распространением из-за границы».
Подробности в материале: Почему Россия закрывает границу для иностранцев
Четвертый пациент, у которого ранее обнаружили коронавирус нового типа, скончался в Польше, 16 марта сообщает польский минздрав.
Это произошло в госпитале в Подкарпатском воеводстве. Всего в Польше зафиксировано 156 случаев данного заболевания.
Подробности в материале: В Польше скончался еще один пациент с коронавирусом
Три новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Новой Зеландии, заявил министр здравоохранения страны Эшли Блумфилд, сообщает агентство «Синьхуа».
Об этом: Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Новой Зеландии
Президент Эквадора Ленин Морено в связи с угрозой распространения коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение. Обращение Морено 16 марта вышло в эфире государственного телевидения.
Подробности в материале: В Эквадоре из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение
Новых 12 случаев заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Камбодже за прошедшие сутки, говорится в заявлении камбоджийского министерства здравоохранения.
Об этом: В Камбодже заявили о 12 новых случаях заражения коронавирусом
Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в регионе.
Читайте подробнее: Хабаровский минздрав опроверг информацию о зараженных коронавирусом
Решение наложить временный запрет в Греции на деятельность религиозных учреждений, в том числе и православных храмов, приняли греческие власти, сообщил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис 16 марта на своей странице в Twitter.
Читайте также: В Греции из-за коронавируса запретили религиозные службы
В городе Лесозаводске Приморского края военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты провели совместные с Роспотребнадзором, МВД и МЧС учения по эвакуации больного, инфицированного коронавирусом.
Читайте подробнее: В Приморье военные отработали борьбу с коронавирусом
Недостаток экспресс-тестов для определения коронавируса COVID-19 испытывает система здравоохранения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.
Об этом: Зеленский рассказал о нехватке тестов на COVID-19 на Украине
Жители Сахалина массово скупают респираторы в строительных магазинах. Крупную партию медицинских масок на острове ждут только в конце недели.
Подробности в материале: Жители Южно-Сахалинска массово скупают респираторы в строительных магазинах
Новых 30 случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Таиланда, заявил официальный представитель таиландского минздрава, сообщает агентство Reuters.
Подробности в материале: Число зараженных коронавирусом в Таиланде выросло до 177 человек
Аналитик компании Rosenblatt Securities Берни Мактернан пришел к выводу, что Apple может воспользоваться ситуацией и приобрести компанию Disney, которая столкнулась с проблемами из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Читайте подробнее: Эксперт: Disney стал лёгкой мишенью для Apple из-за эпидемии коронавируса
Возможность задействования военных медиков для борьбы с новым коронавирусом рассматривают власти города Нью-Йорк, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио 16 марта на пресс-конференции.
Подробности в материале: Нью-Йорк рассчитывает на помощь военных в борьбе COVID-19
В Казахстане зафиксировали ещё три случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 13 человек. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
Подробности в материале: В Казахстане коронавирус выявлен у двухлетней девочки
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём «инстаграме» отметил «интересный факт»: первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона публикует архивный документ — текст из Первой псковской летописи.
«Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика. Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», — отметил Ведерников.
Читайте подробнее: «Справимся!»: псковский губернатор вспомнил о карантине 1521 года
На Камчатке в данный момент осуществляются только плановые поставки продовольствия. Запасов круп, консервов, муки, масла хватит на 40−50 дней, картофеля, моркови, свеклы — на ещё более длительный период. Но о создании стратегического запаса продовольствия на два месяца речи пока не шло.
Подробности в материале: На Камчатке обеспечиваются только плановые поставки продуктов питания
Китайский миллиардер и соучредитель Alibaba Джек Ма заявил, что он пожертвует 20 000 наборов для тестирования на COVID-19, 100 000 медицинских масок и 1000 защитных костюмов каждой африканской стране, чтобы помочь континенту в борьбе с коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.
Ма сказал, что тестовые наборы, маски и защитные костюмы будут доставлены в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, а премьер-министр страны Абий Ахмед будет контролировать их распространение в других африканских странах.
«Мир не может позволить себе немыслимые последствия пандемии Covid-19 в Африке», — написал Ма в своем аккаунте в Twitter.
Как отмечают репортеры, в Африке резко возросло число случаев коронавируса, хотя их все еще меньше, чем на большинстве других континентов. Во многих пострадавших странах континента принимаются строгие меры, в том числе закрываются школы и границы. Существуют опасения, что слабые системы здравоохранения континента не смогут справиться с крупной вспышкой и что у правительств нет финансовых и материально-технических ресурсов для борьбы с вирусом.
Подробности в материале: Китайский миллиардер окажет помощь странам Африки в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор уже готовится через две недели встречать туристов, как потенциально контактных с коронавирусной инфекцией. По возвращению из Лондона в Магадан, детей и взрослых осмотрят и отправят на домашний карантин.
Об этом: Уехавших в Лондон детей из Магадана ждёт «теплый» приём
Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) необходимо около $840 тыс., чтобы оказать помощь КНДР в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей международной организации.
Читайте также: ЮНИСЕФ нехватает средств для оказания помощи КНДР в борьбе с коронавирусом
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в условиях коронавируса жизнь в стране не должна полностью останавливаться, передает BFM TV.
«Итак, мы можем подышать свежим воздухом, но уж точно не сыграть в футбольный матч», — пояснил министр.
Подробности в материале: Глава МВД Франции: «Можно подышать воздухом, но не сыграть футбольный матч»
Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» выполнит 17 марта авиарейс Ташкент — Москва — Ташкент. Ранее в республике закрыли транспортное сообщение со всеми странами.
Читайте также: «Узбекистанские авиалинии» запустят рейс Ташкент — Москва
Все больше стран африканского континента подтверждают случаи коронавируса, что побуждает их правительства объявить об ужесточении мер по борьбе с распространением вируса. Об этом передает ВВС Swahili.
К настоящему моменту подтверждено, что вирус присутствует как минимум в 26 странах по всему континенту. Однако эксперты опасаются, что слабые системы здравоохранения стран континента могут не справиться с резким увеличением числа заражений COVID-19.
По информации телерадиокомпании, Гана, Кения и ЮАР запретили въезд иностранных граждан из стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Среди которых — Китай, Иран, Италия, Испания, Великобритания и США.
Джибути, где не было подтвержденного случая заболевания, приостановила все международные рейсы.
После того, как Индия приостановила выдачу туристических виз, танзанийская авиакомпания Air Tanzania приостановила полеты в Мумбаи .
Марокко также приостановило все международные рейсы из своих аэропортов. В стране было подтверждено 28 случаев заболевания, в том числе один — с летальным исходом.
Премьер-министр всемирно признанного правительства Ливии Файез Саррадж также объявил о закрытии воздушного пространства и сухопутных границ Ливии в качестве превентивной меры, начиная с понедельника, 16 марта.
В соседнем Алжире, где зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, официальные лица объявили, что по состоянию на вторник, 17 марта, они приостановят все полеты во Францию.
Премьер-министр Туниса Элис Фахфах распорядился закрыть все границы и запретить проведение массовых мероприятий, в том числе молитв собраний в мечетях.
Президент Мозамбика Филипе Ньюси приостановил проведение всех мероприятий на 300 и более человек.
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16 марта иранская дипломатическая миссия в Тбилиси в своем заявлении сообщила о готовности принять пожертвования, предоставленные иранскими гражданами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
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